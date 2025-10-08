Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες.
08 Oct 2025, 06:44 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η Χίος εισέρχεται σε φάση τουριστικής ανάκαμψης, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα της ως αυθεντικός προορισμός τεσσάρων εποχών, με επίκεντρο τον θεματικό και βιωματικό τουρισμό.
Το εμβληματικό –αλλά για πολλούς ακόμη ανεξερεύνητο– νησί της μαστίχας, καταγράφει αυξημένες ροές και αναπτύσσει το δικό του, βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, με κύριες αγορές την Τουρκία, την Ελλάδα και σταδιακά τις Ευρωπαϊκές χώρες.
«Στο νησί φέτος ήλθαν περίπου 140.000 Τούρκοι επισκέπτες», επισημαίνει στο Tornos News η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, κ. Μίτση Παΐδούση – Αυγερινού, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της εν λόγω αγοράς.
Ως προς τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές, το αεροδρόμιο του νησιού δεν διαθέτει απευθείας συνδέσεις με το εξωτερικό. Όμως ο μαζικός τουρισμός για τη Χίο δεν είναι ούτε ρεαλιστική, ούτε ευκταία επιλογή, γιατί προς το παρόν οι υποδομές δε μπορούν να τον στηρίξουν.
«Αυτό που κάποιοι θεωρούν μειονέκτημα, εμείς θέλουμε να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα μέχρι να υλοποιηθούν τα έργα στο αεροδρόμιο, που ελπίζουμε θα συμβεί το 2026», επισημαίνει σε δηλώσεις του στο Tornos News o αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργος Χριστάκης.
Άλλωστε, τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι μικρά οικογενειακά, στο εύρος των 14 έως 50 κλινών. Βάσει στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Ένωση Ξενοδόχων Χίου από τα μέλη της, οι κλίνες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων φτάνουν τις 5.000. Παράλληλα, άλλες 2.000 κλίνες προέρχονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση.
Επί του παρόντος στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών, η διεύρυνση της σεζόν και η ενίσχυση του brand ώστε «όταν ανοίξουν οι Ευρωπαϊκές αγορές, και δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε τον μαζικό τουρισμό, να είμαστε έτοιμοι», επισημαίνει o κ. Χριστάκης.
Σε μια δύσκολη χρονιά για τη Χίο, κατά την οποία δύο μεγάλες πυρκαγιές, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, κατέκαψαν 90 χιλιάδες στρέμματα γης, η σεζόν του 2025 είχε θετικό πρόσημο στις αεροπορικές αφίξεις. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο «Όμηρος» τον Απρίλιο παρουσίασαν αύξηση 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (στις 12.511) και ο Μάιος παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα (στις 12.068).
Στη συνέχεια, ο Ιούνιος παρουσίασε άνοδο αφίξεων κατά 12,6% (σε 15.069), ο Ιούλιος +3,6% (σε 19.533) και ο Αύγουστο +12,6% (σε 19.194).
Το τουριστικό προϊόν και οι Ευρωπαϊκές αγορές
«Συνολικά για φέτος, όσον αφορά το ρεύμα από άλλες αγορές στη Χίο, είμαστε ικανοποιημένοι», ανέφερε ο κ. Χριστάκης. Οι διεθνείς επισκέπτες της Χίου φτάνουν στο νησί μέσω Αθήνας, Θεσσαλονίκης αλλά και Τουρκίας.
Το νησί «έπαιξε» περισσότερο από ποτέ αυτή τη χρονιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το μόττο «Experience Chios». «Κυνηγάμε τον θεματικο τουρισμό στις κατάλληλες αγορές», τόνισε ο αντιδήμαρχος.
Έτσι, με όχημα τα μεσαιωνικά χωριά, κατά τη σεζόν του 2025 υπήρξε αύξηση των επισκεπτών από την Ιταλία, ενώ αισθητή ήταν η παρουσία και επισκεπτών από την Ελβετία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τη Βρετανία και τη Γερμανία.
Η Γαλλία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μνημεία της Χίου, και οι Σκανδιναβικές χώρες, με έμφαση στα μονοπάτια και την οινογνωσία, διατήρησαν τη δυναμική της και αυτή τη σεζόν. Την εμφάνισή τους έκαναν φέτος και Ισπανοί ταξιδιώτες αλλά και άλλες εθνικότητες από την Ευρώπη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Χριστάκη, δρομολογείται στροφή στις Βαλκανικές αγορές για τη Χίο, σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία, με τη διοργάνωση φαμ τριπ.
Τα ξενοδοχεία
Παρά την αύξηση των τουριστικών ροών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση των αφίξεων κατά περίπου 8-10% φέτος, σύμφωνα με τον κ. Χριστάκη. Όπως υπογράμμισε, «η πτώση στα ξενοδοχεία οφείλεται στην πολύ καλή περυσινή χρονιά, η οποία προκάλεσε την άνοδο των τιμών φέτος, με αποτέλεσμα ένα μέρος των επισκεπτών, λόγω και των ακριβών εισιτηρίων μετάβασης στο νησί, να επιλέξουν πιο οικονομικά καταλύματα όπως αυτά της βραχυχρόνιας μίσθωσης». Στο ίδιο γεγονός απέδωσε επίσης και μια μικρή μείωση που παρατηρήθηκε στα έσοδα των επιχειρήσεων εστίασης στο νησί.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή των ξενοδοχείων στις ανάγκες για διεύρυνση της σεζόν, η οποία προς το παρόν δεν υπερβαίνει τους τρεις βασικούς μήνες του καλοκαιριού, με μικρές αποκλίσεις. «Θέλουμε μια τετράμηνη έως πεντάμηνη σεζόν, και σε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ξενοδοχεία, ώστε να παραμένουν ανοικτά μεγαλύτερο διάστημα», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Χίου.
