Στα μυστικά του βάλτου: Ο Δήμος Πέλλας αναδεικνύει τον Μακεδονικό Αγώνα με κινηματογραφικό έργο

Στη δημιουργία ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα με επίκεντρο τον κάμπο, ή αλλιώς βάλτο, των Γιαννιτσών, προχωρά ο Δήμος Πέλλας, συμμετέχοντας ως συμπαραγωγός στην παραγωγή που υπογράφεται από τον σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα.

Πρόκειται για μία κινηματογραφική καταγραφή γεγονότων που αναδεικνύουν τον ρόλο του τοπίου και των τοπικών ηρώων στην ιστορική περίοδο των αρχών του 20ού αιώνα, με έμφαση στις επιχειρήσεις και τις μάχες που έλαβαν χώρα στα υδάτινα και δύσβατα πεδία της περιοχής.

Η παραγωγή γίνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο Προώθησης Θεατρικής και Κινηματογραφικής Τέχνης «Άρατος ο Σολεύς» και τον Σύλλογο Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Γιαννιτσών, φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας.

Το ντοκιμαντέρ αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του βάλτου», που συνδέθηκε άρρηκτα με την εθνική αφύπνιση γύρω από τον Μακεδονικό Αγώνα. Μέσα από συνεντεύξεις, τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό και σύγχρονα κινηματογραφικά μέσα, θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η ιστορική αλήθεια της περιοχής, δίνοντας φωνή σε μια εποχή γεμάτη αυτοθυσία, σθένος και διαρκή αγώνα για την εθνική ταυτότητα.

Στόχος της παραγωγής είναι η ευρύτερη διάδοση του υλικού μέσα από δωρεάν προβολές σε σχολικές αίθουσες, πολιτιστικά φεστιβάλ, τοπικές εκδηλώσεις και δράσεις συλλόγων, ώστε το τελικό έργο να αποτελέσει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό εργαλείο. Η επιλογή του Δήμου Πέλλας να επενδύσει σε μία κινηματογραφική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής των Γιαννιτσών.

Η ιστορική μνήμη, όταν συνδέεται με την τέχνη και την αφήγηση, αποκτά νέα δυναμική. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, ο Δήμος Πέλλας αποδεικνύει ότι η ανάδειξη του παρελθόντος δεν είναι απλώς χρέος, αλλά και ευκαιρία για δημιουργία, γνώση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.