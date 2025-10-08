Πειραιάς: Πρόσκληση για ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά απηύθυνε πρόσκληση με τίτλο «Ανάδειξη, σηματοδότηση και προβολή Πολιτιστικών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος στον Πειραιά», στο πλαίσιο του προγράμματος «Αττική». Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε 530.492 ευρώ και συγχρηματοδοτείται, αποσκοπώντας στην ενίσχυση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

Η δράση εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών που θα συνδέει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα, βιομηχανικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, ιστορικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικά μνημεία, καθώς και το λιμάνι και τις κεντρικές πλατείες της πόλης. Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από τη δημιουργία ενός συντονισμένου και εύκολα προσβάσιμου δικτύου, με παράλληλη προστασία και βιώσιμη διαχείρισή του.

Σημαντικό στοιχείο της πρόσκλησης αποτελεί η παραγωγή πρωτότυπου πολυμεσικού περιεχομένου που θα περιλαμβάνει διαδραστικούς χάρτες, βίντεο, ηχητικές ξεναγήσεις και στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Αυτά τα σύγχρονα μέσα θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας τους νέα επίπεδα αλληλεπίδρασης με την πολιτιστική κληρονομιά του Πειραιά.

Το πρόγραμμα προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση των πολιτιστικών διαδρομών στο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) της πόλης. Το DMS αποτελεί μια κεντρική πλατφόρμα ψηφιακής πληροφόρησης και προβολής που διασυνδέει τις πολιτιστικές δράσεις με τουριστικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται δυναμικά για εκδηλώσεις, να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις και να οργανώνουν εύκολα την επίσκεψή τους.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ημερολογίου εκδηλώσεων του DMS, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες την καταχώριση τοπικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα ελέγχονται από διαχειριστές πριν τη δημοσίευση. Το ημερολόγιο θα υποστηρίζει προσωποποιημένες ειδοποιήσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση επισκεπτών και πολιτιστικής ζωής.

Καινοτομία συνιστά η ανάπτυξη ενός ψηφιακού βοηθού (bot) τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα προσφέρει αλληλεπιδραστική πληροφόρηση σε πολλαπλές γλώσσες, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τις διαδρομές και τις εκδηλώσεις. Παράλληλα, το εργαλείο «Trip Planner» θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δημιουργούν εξατομικευμένα δρομολόγια βάσει ενδιαφερόντων, χρόνου και εκδηλώσεων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή της πόλης του Πειραιά, αναδεικνύοντας τον ως σύγχρονο, δυναμικό και ελκυστικό προορισμό.

Η υποβολή προτάσεων παραμένει ανοιχτή έως την 1η Ιανουαρίου 2029.





































