Στρατηγικό σχέδιο marketing για την ανάδειξη της Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού

Με τα μάτια του ξεναγού

Με προϋπολογισμό 260.442 ευρώ, ο Δήμος Μυτιλήνης και η «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός» προχωρούν στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου marketing, με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση της εικόνας της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού.

Η πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού αφηγήματος του νησιού, μετά τις έντονες επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προβολή της αξιοπρεπούς στάσης της τοπικής κοινωνίας, η οποία, όπως τονίζεται, υποδέχτηκε με αλληλεγγύη τους μετακινούμενους πληθυσμούς και ανταπεξήλθε στις πιέσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μόριας.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας που θα αναδεικνύει:

-Τους ανθρώπους της Μυτιλήνης και τις αξίες τους.

-Τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί, το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας, με την πλούσια ιστορία, τα ιδιαίτερα τοπία και τα σημεία ενδιαφέροντος για ένα ευρύ φάσμα επισκεπτών.

-Τη στρατηγική αξιοποίηση θετικών ειδήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού στα μέσα ενημέρωσης.

Η προσέγγιση περιλαμβάνει τη συνεργασία με τοπική κοινωνία, φορείς αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), θεσμικούς φορείς τουρισμού, τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, καθώς και influencers και bloggers.

Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης, εξετάζεται η ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: οικοτουρισμός (παρατήρηση πουλιών, Γεωπάρκο UNESCO, αγροτουρισμός), αθλητικός, καλλιτεχνικός, τουρισμός ευεξίας (ιαματικός), γαστρονομικός, ακαδημαϊκός, θρησκευτικός, καθώς και άλλες εξειδικευμένες μορφές, όπως φεστιβάλ και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μετατροπή όλων αυτών των εταίρων σε αυθεντικούς «πρεσβευτές» του προορισμού.

Τα βασικά στάδια του σχεδίου περιλαμβάνουν:

-Μελέτη και επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος με ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των δυνατών και αδύνατων σημείων, και των ταξιδιωτικών εμπειριών που μπορούν να προβληθούν.

-Σύνδεση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας καλές πρακτικές από άλλους νησιωτικούς δήμους.

-Σχεδιασμός του Destination Marketing Plan.

-Δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας με εμπλουτισμένο περιεχόμενο.

-Παραγωγή κεντρικού διαφημιστικού spot 90 δευτερολέπτων και τεσσάρων μικρότερων διάρκειας 20 δευτερολέπτων.

-Διαχείριση και ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων.

-Καμπάνιες προβολής σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες και social media.

-Ενέργειες διεθνούς δημοσιότητας και προώθησης.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σταθερής, θετικής ροής δημοσιότητας που θα προστατεύει τη φήμη του Δήμου Μυτιλήνης, θα ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της Λέσβου και θα συνδέει το παρόν με το μέλλον του νησιού, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις.