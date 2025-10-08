Μαθήματα γιόγκα στον κήπο του Ρεθύμνου

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην πρωτοβουλία του Δήμου Ρεθύμνης να καθιερώσει δωρεάν μαθήματα γιόγκα, τα οποία εγκαινιάσθηκαν την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, στον Δημοτικό Κήπο.

Στο πρώτο μάθημα συμμετείχαν με ενθουσιασμό πάνω από 50 γυναίκες και άνδρες που είχαν την ευκαιρία να μυηθούν σε αυτή τη φυσική, νοητική και ψυχική πρακτική, υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή από τις 11:00 έως τις 12:00 στον

Δημοτικό Κήπο που μετατρέπεται σε έναν ανοικτό χώρο άσκησης, ισορροπίας, χαλάρωσης και διαλογισμού.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες σε αυτή τη διαδικασία έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τα οφέλη της γιόγκα, που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

«Ευχαριστούμε πολύ τους συνδημότες και τις συνδημότισσες που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή με προθυμία, θετική διάθεση και ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου και του Τμήματος Αθλητισμού. Το γεγονός ότι στο πρώτο μάθημα έλαβαν μέρος πάνω από 50 άτομα αποδεικνύει ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για τη σωματική και πνευματική άσκηση» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νίκος Προβιάς.

Και συνέχισε: «Έχω επισημάνει και άλλες φορές ότι οι Ρεθεμνιώτες και οι Ρεθεμνιώτισσες, ανεξαρτήτως ηλικίας, διαθέτουν αθλητική κουλτούρα που εκτείνεται σε όλο το φάσμα των δράσεων και ως εκ τούτου πρέπει να εμπλουτίζουμε διαρκώς το ρεπερτόριο τους. Έχουμε στα σκαριά και -όταν πέσουν οι εξωτερικές θερμοκρασίες- θα διοργανώσουμε και άλλα προγράμματα ευεξίας και ευρωστίας σε κλειστούς χώρους».

Την ευθύνη των μαθημάτων έχει ο εκπαιδευτής Νίκος Παπανικολάου ο οποίος γεννήθηκε στο Ελατοχώρι της Πιερίας και μυήθηκε στη γιόγκα στο Λος Άντζελες όπου έζησε επί 45 συναπτά έτη.

Ο ίδιος εξηγεί τη σχέση του με τη γιόγκα, όπως επίσης και τις ευεργετικές συνέπειες αυτής της πρακτικής:

«Αρχικά τη χρησιμοποίησα ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του στρες. Όσο όμως προχωρούσα, ανακάλυπτα όλο και περισσότερο τη δύναμη που κρύβει η γιόγκα – όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για το μυαλό και την ψυχή. Τα οφέλη ήταν ξεκάθαρα: μείωση του άγχους, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, καλύτερη συγκέντρωση και μια βαθύτερη αίσθηση ηρεμίας. Για μένα, η γιόγκα έγινε το καλύτερο φυσικό φάρμακο.

Εδώ και 15 χρόνια είμαι μαθητής της γιόγκα και τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκω. Είχα την τύχη να μαθητεύσω κοντά σε διεθνούς φήμης δασκάλους, που μου έδωσαν τα απαραίτητα εργαλεία για να βοηθήσω και άλλους στο δικό τους ταξίδι προς την ευεξία και την ισορροπία.

Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκα στο Ρέθυμνο, ένιωσα την ανάγκη να προσφέρω κάτι πίσω στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να διδάσκω μαθήματα γιόγκα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης δύο φορές την εβδομάδα. Αυτή η ευκαιρία προέκυψε χάρη στην πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Νίκου Προβιά, ο οποίος είχε την ιδέα να προσφέρει τα μαθήματα αρχικά στο Πανεπιστήμιο και εν συνεχεία και στο ευρύτερο κοινό του Ρεθύμνου.

Αγκάλιασα με χαρά αυτή την πρόταση και παρά το γεγονός ότι προσφέρω αυτά τα μαθήματα εθελοντικά, τα θεωρώ ως μια ουσιαστική προσφορά στην υγεία και στην ευεξία των ανθρώπων. Όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, είτε σωματικές, είτε ψυχικές, είτε συναισθηματικές και έχουμε την επιλογή στο πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.

Σε ό,τι με αφορά, η απόφαση ήταν ξεκάθαρη: στο δίλημμα “γιατροί ή γιόγκα;” επέλεξα τη γιόγκα».