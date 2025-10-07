Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Μυκόνου

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, mykonos.gr, η οποία συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσίες, πληροφορίες και εργαλεία που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στη στρατηγική ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δήμου, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και την παράλληλη ανάδειξη της Μυκόνου ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού. Μέσα από ένα φιλικό στη χρήση περιβάλλον, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε έγγραφα και αναρτήσεις διαφάνειας, καθώς και σε πρακτικές πληροφορίες που αφορούν μετακινήσεις, καταλύματα, πολιτιστικά δρώμενα και τουριστικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην τουριστική προβολή, με δυνατότητες όπως διαδραστικός χάρτης καταλυμάτων, παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος, ενότητες για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, αλλά και πλήρη διγλωσσική υποστήριξη, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διεθνών επισκεπτών.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί έτσι ως «ψηφιακή πύλη» της Μυκόνου, συνδέοντας την τοπική αυτοδιοίκηση με τον τουρισμό και προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο που ενισχύει την εικόνα του νησιού παγκοσμίως, ενώ παράλληλα διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κατοίκων.