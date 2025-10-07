Αμοργός | Αντιδράσεις για το σχέδιο μεγάλης επέκτασης του λιμένα Καταπόλων

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Αμοργού το σχέδιο μεγάλης επέκτασης του λιμένα Καταπόλων, παρά το γεγονός ότι το νησί διαθέτει ήδη δύο λειτουργικά λιμάνια, στα Κατάπολα και την Αιγιάλη. Το έργο, που σύμφωνα με τις μελέτες εξυπηρετεί κυρίως την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων, θεωρείται από πολλούς δυσανάλογο προς την κλίμακα του οικισμού και το φυσικό περιβάλλον.

Η τελική μελέτη παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2024 και εντάχθηκε στα 17 λιμενικά έργα στρατηγικής σημασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, με χρηματοδότηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης νέος περιφερειακός δρόμος στα Κατάπολα. Ωστόσο, στη δημόσια διαβούλευση, από τα 338 σχόλια που κατατέθηκαν, τα 328 εξέφρασαν πλήρη αντίθεση. Παρά την καθολική αρνητική στάση, ο δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε ότι «το έργο θα προχωρήσει κανονικά», υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις προέρχονται από μικρή μειοψηφία.

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η τοποθέτηση της ομότιμης καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Λίλας Μαραγκού, η οποία μίλησε για “ατίμωση γαίας και θαλάσσης”, υπενθυμίζοντας ότι τα Κατάπολα ταυτίζονται με τον αρχαίο λιμένα της Μινώας και φιλοξενούν σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα στον βυθό τους. Αντίστοιχα, η Άννα Γαβαλά, πρόεδρος της Ένωσης Καταπολιανών, επισήμανε ότι το λιμάνι χρειάζεται μικρές βελτιώσεις και καλύτερη οργάνωση, όχι όμως μια εκτεταμένη επέμβαση που αλλοιώνει την κλίμακα του τόπου.

Παράλληλα, το νέο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου προβλέπει σειρά μεγάλων παρεμβάσεων: επεκτάσεις λιμένων, νέα μαρίνα στην Αιγιάλη, διάνοιξη 15 νέων δρόμων, εκτεταμένες οικιστικές επεκτάσεις και δημιουργία αεροδρομίου. Οι προβλέψεις αυτές έχουν εντείνει τις ανησυχίες κατοίκων και φίλων του νησιού, που φοβούνται μια ανεξέλεγκτη “αναπτυξιακή” πορεία. Ήδη έχουν κατατεθεί τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για τους αντιδρώντες, η Αμοργός δεν χρειάζεται υπερμεγέθεις λιμενικές και τουριστικές υποδομές, αλλά ήπια βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με σεβασμό στην ιστορία, το τοπίο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.



