Διεθνής προβολή για τη Θεσσαλονίκη στην IFTM Top Resa 2025

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFTM TOP RESA 2025, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τουρισμού στη Γαλλία και στην Ευρώπη, που κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο αριθμό εκθετών, προορισμών και επαγγελματιών του κλάδου.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα και το μέγεθός της, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επαγγελματίες και διευκολύνοντας δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματικές επαφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της γαλλικής αγοράς και άλλων χωρών, διερευνώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας και προώθησης της πόλης σε στοχευμένα δίκτυα τουρισμού.

Κατά την παρουσίασή του, ο Οργανισμός ανέδειξε τη συνολική τουριστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας τόσο στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα όσο και στις αστικές εμπειρίες, τη γαστρονομία, τις υποδομές φιλοξενίας και τον συνεδριακό τουρισμό. Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάστηκαν, ο πολιτιστικός χαρακτήρας της πόλης ξεχώρισε ιδιαίτερα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του τουρισμού και των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Παρουσιάστηκαν οι πολιτιστικές υποδομές, η ζωντανή καλλιτεχνική δραστηριότητα και οι σύγχρονες διοργανώσεις που ενισχύουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως κέντρου πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη διασύνδεση του πολιτισμού με τις εμπειρίες του σύγχρονου αστικού τοπίου, αναδεικνύοντας στοιχεία που ενισχύουν τη διεθνή απήχηση της Θεσσαλονίκης πέρα από τα όρια της γαλλικής αγοράς. Η πόλη προβάλλεται ως προορισμός που συνδυάζει ιστορικό βάθος, σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, γαστρονομική παράδοση και πολυεπίπεδες εμπειρίες, απευθυνόμενη σε επισκέπτες από διαφορετικά πολιτισμικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα.

Η συμμετοχή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης στην IFTM TOP RESA 2025 αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας, ενδυναμώνοντας τη θέση της πόλης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της σε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με τον πολιτισμό να λειτουργεί ως καταλύτης προβολής και προόδου.