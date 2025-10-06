Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο νέα ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ από το ΜΑΙΧ στα Χανιά

Το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά με μεγάλη επιτυχία η υλοποίηση δύο ακόμα ευρωπαϊκών έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Η δράση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη συνεργασία του ΜΑΙΧ με ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και συγκεκριμένα με το ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - BEATO SIMONE FIDATI της Περούτζια, καθώς και με άλλους φορείς της περιφέρειας Ούμπρια της Ιταλίας, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και βιομηχανικό τομέα.

Σκοπός του ευρωπαϊκού έργου ήταν η επιμόρφωση δέκα εκπαιδευτικών σε σύγχρονες και αποτελεσματικότερες μεθοδολογίες εκπαίδευσης στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και της κοινωνικής ένταξης, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές του ΜΑΙΧ.

Η επιτυχία του προγράμματος έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες των προηγούμενων πέντε ετών, κατά τα οποία το ΜΑΙΧ έχει διακριθεί για την άριστη οργάνωση, τον επαγγελματισμό και την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει στους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την εμπειρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη του Ινστιτούτου ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων, το ΜΑΙΧ συνεχίζει δυναμικά, προγραμματίζοντας για τα τέλη Οκτωβρίου την υλοποίηση δύο νέων ευρωπαϊκών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, 52 Ιταλοί επιχειρηματίες από την Ένωση Ξενοδόχων Περούτζια και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Ούμπρια θα επισκεφθούν τα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, θα ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ, θα ενημερωθούν για τις δραστηριότητές του και θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων εργασίας με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην προώθηση συνεργασιών και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο περιοχών στον τομέα του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και χώρους εστίασης, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και να διερευνήσουν προοπτικές μελλοντικών συνεργασιών.