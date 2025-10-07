Λέσβος, τοπόσημο της Παλαιολιθικής Κληρονομιάς στη Μεσόγειο

Με στόχο να αναδείξει τη Λέσβο ως τοπόσημο της Παλαιολιθικής Κληρονομιάς στη Μεσόγειο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη συνέχιση της πρωτοποριακής αρχαιολογικής έρευνας που φέρνει στο φως ίχνη ανθρώπινης παρουσίας ηλικίας 300.000 ετών.

Ειδικότερα, στη Λέσβο ξεδιπλώνεται ένα ταξίδι στην απαρχή της ανθρώπινης ιστορίας, όπου το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχωρά σε νέα φάση της παλαιολιθικής έρευνάς του για την περίοδο 2025-2028. Με επικεφαλής την καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Νένα Γαλανίδου, το ερευνητικό έργο στα Ροδαφνίδια Λισβορίου συνεχίζει να φωτίζει τις πρώιμες φάσεις εγκατάστασης ανθρώπων στο Αιγαίο, φέρνοντας στο φως λίθινα εργαλεία ηλικίας άνω των 300.000 ετών, που συνδέονται με την αχελαία τεχνολογική παράδοση της Αφρικής.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στα Ροδαφνίδια, αλλά καλύπτουν ευρύτερες περιοχές του νησιού, όπως τη λεκάνη της Καλλονής και τη νότια Λέσβο. Συνδυάζουν επιφανειακή έρευνα, γεωλογική χαρτογράφηση, γεωφυσικές διασκοπήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις με στόχο την απόλυτη χρονολόγηση της ανθρώπινης παρουσίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η μελέτη των περιβαλλοντικών αλλαγών, των φυσικών πόρων και των πιθανών χερσαίων περασμάτων που διευκόλυναν μετακινήσεις από τη δυτική Ασία προς την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των παγετωνικών περιόδων.

Η Λέσβος ως παγκόσμιος σταθμός στην ιστορία της ανθρώπινης μετανάστευσης

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο που έχει στόχο να αναδείξει το νησί ως σημείο παγκόσμιας σημασίας, τόσο επιστημονικά όσο και τουριστικά. Μέσα από τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, η Περιφέρεια επιδιώκει τη δημιουργία ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος με τίτλο «Παλαιολιθική Κληρονομιά Λέσβου», που θα συνδέει τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και την έρευνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έρευνα ενισχύει την εικόνα του νησιού διεθνώς, καθώς η Λέσβος καθίσταται μέρος του σπάνιου δικτύου παλαιολιθικών θέσεων της Ευρασίας. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της.

Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική διάσταση

Το έργο προβλέπει, πέρα από την πεδινή εργασία, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και τη διάχυσή τους στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το παρελθόν της και διαμορφώνοντας τις βάσεις για μελλοντικές αναπτυξιακές δράσεις στον Κόλπο της Καλλονής. Η αρχαιολογική θέση των Ροδαφνιδίων αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα μοναδικό τοπόσημο, χωρίς αντίστοιχο σε άλλα νησιά της Ελλάδας.

Η παλαιολιθική κληρονομιά ως μοχλός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Το εγχείρημα εντάσσεται σε μια σύγχρονη αντίληψη για την τουριστική ανάπτυξη: επένδυση στην ταυτότητα, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη σύνδεση της ιστορικής γνώσης με την τοπική οικονομία. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιου είδους αρχαιολογικά project όχι μόνο προσελκύουν επισκέπτες υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά επανατοποθετούν περιοχές στον διεθνή χάρτη, ως αυθεντικούς και πολυεπίπεδους προορισμούς. Η Λέσβος, από κοιτίδα πολιτισμού και φύσης, μετατρέπεται σταδιακά και σε σημείο αναφοράς για την κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης καταγωγής.













