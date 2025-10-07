Διεθνές συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη Λάρισα
07 Oct 2025, 06:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου στη Λάρισα, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας , το οποίο συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Σκοπός του συνεδρίου, είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση μορφών εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση με την διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Το εν λόγω διεθνές συνέδριο, διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Επιστημονική Ένωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, έχοντας στο επίκεντρο την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τους δεκάδες προσκεκλημένους ομιλητές καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών της Ελλάδας και του εξωτερικού, το συνέδριο παρακολουθούν περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί με φυσική και εξ’ αποστάσεως συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάζονται περισσότερες από 500 εργασίες.
Η συμβολή των συνεδρίων στις τοπικές κοινωνίες και στον τουρισμό
Τα συνέδρια αποτελούν έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και τον τουρισμό, καθώς προσελκύουν επισκέπτες υψηλού επιπέδου, ενισχύουν την τοπική οικονομία και προβάλλουν έναν προορισμό σε διεθνές επίπεδο.
Αρχικά, οι σύνεδροι ξοδεύουν χρήματα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και τοπικά καταστήματα, ενισχύοντας άμεσα τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, πολλές φορές επεκτείνουν τη διαμονή τους για τουριστικούς λόγους, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια της επισκεψιμότητας.
Τα συνέδρια συμβάλλουν επίσης στην προβολή ενός προορισμού, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά του και προσελκύοντας μελλοντικούς επισκέπτες. Παράλληλα, δημιουργούν ευκαιρίες για συνεργασίες μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και διεθνών εταιρειών, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη.
Τέλος, πέρα από το οικονομικό όφελος, τα συνέδρια εμπλουτίζουν την τοπική κοινωνία με νέες γνώσεις και ιδέες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και εξωστρεφούς περιβάλλοντος. Με σωστή στρατηγική, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξης ενός προορισμού σε διεθνή συνεδριακό κόμβο.
