Ο Δήμος Πύργου επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό
06 Oct 2025, 20:45 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Τη στρατηγική επιλογή του δήμου Πύργου να στηρίξει τον συνεδριακό τουρισμό και να προβάλλει την περιοχή ως προορισμό επιστημονικών και επαγγελματικών διοργανώσεων ανέδειξε η παρουσία του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Aldemar» στη Σκαφιδιά.
Ο κ. Καννής, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των νοσηλευτών στο σύστημα υγείας και της πολύτιμης συμβολής τους στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την τοπική ανάπτυξη.
Ο δήμος Πύργου αποτέλεσε χορηγό του συνεδρίου, στηρίζοντας έμπρακτα την οργάνωση του θεσμού, ενώ στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Η επιλογή της Σκαφιδιάς, με τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, ανέδειξε τις δυνατότητες της περιοχής να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου συνέδρια, όπως τονίστηκε.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, όπως τονίστηκε, είναι η ανάδειξη του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής ως ελκυστικού προορισμού για συνεδριακό τουρισμό, έναν τομέα με αυξημένη δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης. Ο δήμος Πύργου σχεδιάζει να συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας, προωθώντας τον τόπο ως κόμβο πολιτισμού, τουρισμού και επιστημονικού διαλόγου.
διαβάστε ακόμα
- 30 χρόνια ΠΡΟΤΟΥΡ | Επετειακή εκδήλωση για τους οραματιστές του Ροδιακού Τουρισμού 06/10 | 13:42
- Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο νέα ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ από το ΜΑΙΧ στα Χανιά 06/10 | 22:16
- Πλήθος κόσμου στο 2ο Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου 06/10 | 14:03
- Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας: Η Κρήτη βουτά το 2026 στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού | Ο Ευάγγελος Καρκανάκης στο T.N. 06/10 | 06:15
- Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03/10 | 15:49
- Και η Κάρπαθος δυναμικά στην αναρρίχηση και τον εναλλακτικό τουρισμό - Τι λέει στο Τ.Ν. ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 04/10 | 06:52
- Aυξημένο ενδιαφέρον από Γαλλία (και) για εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ήπειρο 06/10 | 10:18
- Ρόδος - Διαγωνισμός για μίσθωση 9 μεσαιωνικών ανεμόμυλων | Χρήση ως κατάλυμα και πολιτιστικός χώρος 06/10 | 06:25
- Ρέθυμνο – Chongqing Κίνας: Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη 06/10 | 06:20
- Nafplio Challenge 2025: Το Ναύπλιο στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού 05/10 | 06:45
δημοφιλέστερα
- 1 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Ρόδο και Κεφαλονιά 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Αποφάσεις για 7 ξενοδοχεία σε Χανιά, Ηράκλειο, Νάουσα, Σπάρτη, Σάμο, Ρόδο και Κω 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας: Η Κρήτη βουτά το 2026 στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού | Ο Ευάγγελος Καρκανάκης στο T.N. 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Aldemar: Νέα εποχή με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και επενδυτική στροφή στην Ηλεία 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Ο γ.γ. του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος μιλά στο Tornos News για τη νέα εποχή του ελληνικού τουρισμού 06.10.2025 | ΕΟΤ
- 7 Ρόδος - Διαγωνισμός για μίσθωση 9 μεσαιωνικών ανεμόμυλων | Χρήση ως κατάλυμα και πολιτιστικός χώρος 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Αεροδρόμιο Αθήνας | +5,4% η επιβατική κίνηση τον Σεπτέμβριο, + 6,7% στο 9μηνο 06.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ρέθυμνο – Chongqing Κίνας: Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Aυξημένο ενδιαφέρον από Γαλλία (και) για εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ήπειρο 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ