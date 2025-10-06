Ο Δήμος Πύργου επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό

Τη στρατηγική επιλογή του δήμου Πύργου να στηρίξει τον συνεδριακό τουρισμό και να προβάλλει την περιοχή ως προορισμό επιστημονικών και επαγγελματικών διοργανώσεων ανέδειξε η παρουσία του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Aldemar» στη Σκαφιδιά.

Ο κ. Καννής, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των νοσηλευτών στο σύστημα υγείας και της πολύτιμης συμβολής τους στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την τοπική ανάπτυξη.

Ο δήμος Πύργου αποτέλεσε χορηγό του συνεδρίου, στηρίζοντας έμπρακτα την οργάνωση του θεσμού, ενώ στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Η επιλογή της Σκαφιδιάς, με τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, ανέδειξε τις δυνατότητες της περιοχής να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου συνέδρια, όπως τονίστηκε.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, όπως τονίστηκε, είναι η ανάδειξη του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής ως ελκυστικού προορισμού για συνεδριακό τουρισμό, έναν τομέα με αυξημένη δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης. Ο δήμος Πύργου σχεδιάζει να συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας, προωθώντας τον τόπο ως κόμβο πολιτισμού, τουρισμού και επιστημονικού διαλόγου.