30 χρόνια ΠΡΟΤΟΥΡ | Επετειακή εκδήλωση για τους οραματιστές του Ροδιακού Τουρισμού

Ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ), ένας πρότυπος και καινοτόμος φορέας που ένωσε τις δυνάμεις των τοπικών παραγόντων και συνέβαλε καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου, γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αποτέλεσε αφορμή για τον Δήμο Ρόδου και τη σημερινή Διοίκηση του ΠΡΟΤΟΥΡ να διοργανώσουν μια επετειακή εκδήλωση με σύνθημα: «Αγάπη για τη Ρόδο – Σεβασμός στο Παρελθόν – Ευθύνη για το Μέλλον».

Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στο Καζίνο Ρόδου, η επετειακή αυτή εκδήλωση αποτέλεσε ύμνο για την πορεία, το έργο και την παρακαταθήκη του Οργανισμού. Αναδείχθηκε εμφατικά η καθοριστική συμβολή των πρωτεργατών του Ροδιακού Τουρισμού, των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων που συνεργάστηκαν για την καθιέρωση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού διεθνώς και την εδραίωση της Ρόδου ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου.

Η βραδιά περιελάμβανε, αναδρομή στην τριακονταετή πορεία και στις επιτυχίες του Οργανισμού, καθώς και τιμητική βράβευση των ιδρυτικών στελεχών του ΠΡΟΤΟΥΡ που έθεσαν τα θεμέλια για αυτή την ιστορική πορεία.

Ήταν μία από τις σπάνιες στιγμές όπου συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο άνθρωποι οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο “τουριστικό θαύμα” της Ρόδου, οραματιστές και πρωτεργάτες του ΠΡΟΤΟΥΡ, μαζί με τους συνεχιστές της προσπάθειας αυτής, τους ανθρώπους που πήραν τη σκυτάλη και που αγωνίζονται σήμερα για τη διαρκή αναβάθμιση, την προβολή και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ροδιακού Τουρισμού.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά και η τιμητική μνήμη σε εκείνους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, στελέχη και μέλη προηγούμενων διοικήσεων του ΠΡΟΤΟΥΡ που με την προσφορά τους σημάδεψαν την πορεία του Οργανισμού. Σε ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν τους.

Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, υπογράμμισε τη διαχρονική πορεία και τη συμβολή του ΠΡΟΤΟΥΡ στην τουριστική ανάπτυξη, εξήρε την προσφορά όσων υπηρέτησαν τον θεσμό και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για το παρόν και το μέλλον του ροδιακού τουρισμού. Είπε ο κ.Κολιάδης:

«Σήμερα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του ΠΡΟΤΟΥΡ και τα 30 χρόνια προσφοράς στον τουρισμό της Ρόδου. Η αρχή έγινε το 1996 με δήμαρχο τότε τον Γιώργο Γιαννόπουλο, που διέκρινε την ανάγκη και ένωσε δυνάμεις, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς, επιχειρηματίες…, δημιουργώντας έναν οργανισμό που έδωσε στη Ρόδο ενιαία φωνή. Κάθε δημοτική αρχή στήριξε στη συνέχεια τον πρότυπο αυτό φορέα. Ο Χατζής Χατζηευθυμίου, ο Στάθης Κουσουρνάς, ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος και ο Αντώνης Καμπουράκης, ο καθένας τους άφησε το δικό του λιθαράκι.

Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στο Φώτη Χατζηδιάκο, από τον οποίο παρέλαβα την προεδρία. Πρόσφερε πολλά στον ΠΡΟΤΟΥΡ ως πρόεδρος, αλλά και στον τόπο μας γενικότερα. Τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό. Για εμένα αποτέλεσε τιμή και ευθύνη να συνεχίσω το έργο του.

Δεν είναι όλοι εδώ απόψε. Λείπουν άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά για τον ΠΡΟΤΟΥΡ και πρόσφεραν στον τόπο μας με συνέπεια. Δεν τους ξεχνάμε. Θέλω να αναφερθώ επίσης στον αείμνηστο Χαράλαμπο Παλογιαννίδη. Ως διευθυντής ήταν η ψυχή του ΠΡΟΤΟΥΡ. Σε κάθε πρόβλημα έδινε λύσεις. Πορεύτηκε με ήθος και αφοσίωση. Ήξερε να συνεργάζεται με όλους, έχοντας πάντα ως στόχο το καλό της Ρόδου. Τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του αείμνηστου Γιώργου Καραγιάννη, που ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου στήριξε το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δική του θητεία ως πρόεδρος του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι ο ΠΡΟΤΟΥΡ μπορεί και σήμερα να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη του Ροδιακού Τουρισμού, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής:

«Προσωπικά υπηρέτησα ως πρόεδρος επί δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη και θυμάμαι τη συμμετοχή μας στις τουριστικές εκθέσεις, τις φιλοξενίες ξένων δημοσιογράφων στο νησί μας και πολλά άλλα. Ήμασταν μία ενωμένη ομάδα και ένιωσα τι σημαίνει συνεργασία και πόση δύναμη αποκτούμε όταν μιλάμε με μία ενιαία φωνή. Αυτές οι εμπειρίες με συνοδεύουν ακόμη και σήμερα.

Ο ΠΡΟΤΟΥΡ είχε πάντα προέδρους και διοικήσεις που δούλεψαν με υπευθυνότητα και αφοσίωση, όλοι άφησαν το δικό τους στίγμα. Σήμερα πρόεδρος είναι ο Γιώργος Τόππος, ο οποίος εκπροσωπεί τη νέα γενιά των στελεχών του τουρισμού στο νησί μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του ΠΡΟΤΟΥΡ που εργάζονται καθημερινά για να κρατήσουν τον οργανισμό ζωντανό. Τριάντα χρόνια μετά, ανήκει σε εμάς η ευθύνη να συνεχίσουμε ό,τι ξεκίνησε τότε, να εξελίξουμε, να δώσουμε στον Οργανισμό νέα προοπτική. Ο ΠΡΟΤΟΥΡ είναι το εργαλείο μας για το αύριο, για να διατηρήσουμε τον τουρισμό δυνατό, να στηρίξουμε την κοινωνία, να κρατήσουμε τη Ρόδο ψηλά».

Τιμητικές πλακέτες στα ιδρυτικά μέλη και τα πρώτα στελέχη

Μετά την ομιλία του δημάρχου, η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών στα ιδρυτικά μέλη και τα πρώτα στελέχη του ΠΡΟΤΟΥΡ (ή στους συγγενείς των αποβιωσάντων). Συγκεκριμένα, τιμητικές πλακέτες αποδόθηκαν στους: Γιώργο Γιαννόπουλο, Βάσο Μηναϊδη, Γεώργιο Καραγιάννη (εκλιπών), Ιωάννη Ιατρίδη, Νικόλαο Τσίκκη (εκλιπών), Σίμο Παρασκευά (εκλιπών), Καλλιόπη Μαχραμά, Γεώργιο Μάνταλη, Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Λουκά Κανάκη, Βασίλειο Κρητικό (εκλιπών), Στέργο Κουκιά (εκλιπών), Κυριάκο Φίνα (εκλιπών), Δημήτριο Ζαννετούλη, Φιλήμων Καρίκη, Ευστάθιο Βασιλάκη (εκλιπών), Ανδρέα Καραγιάννη (εκλιπών), Τσαμπίκο Μοσχάτο, Στέφανο Δημητρά (εκλιπών), Κωνταντίνο Ντούβη, Στέργο Κυπραίο, Ιωάννη Μανωλά, Ιωάννη Γιαννακάκη, Γεώργιο Κατσηκανταή (εκλιπών), Μιλτιάδη Λογοθέτη, Χαράλαμπο Παλογιαννίδη (εκλιπών) και Γιάννη Φώτη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ολύμπου κ.κ. Κύριλλος, ο εκπρόσωπος της Καθολικής Αρχιεπισκοπής στη Ρόδο πάτερ Λουκάς, ο ιμάμης της Ρόδου Χασάν Καρά Αλή, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ο κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης Υψηλάντης, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, ο διοικητής της 95 ΑΔΤΕ, υποστράτηγος Σπύρος Κογιάννης, ο αστυνομικός διευθυντής της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Σουλιώτης, ο υπολιμενάρχης Ρόδου Αντιπλοίαρχος, Θεόδωρος Παράλαιμος, ο πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Ρόδου, Στάθης Κουσουρνάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Κυριάκος Κασσάπης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και πρόεδρος του ΠΡΟΤΟΥΡ Γιώργος Τόππος, ο αντιδήμαρχος Λινδίων Νίκος Παυλακίδης, ο αντιδήμαρχος Επικοινωνίας, Γιώργος Πάττας, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜ.ΑΕ. Βαλάντης Λάμπης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιαννάκης, η πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδίων, Σουσάνα Καρδούλια, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και τέως δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης, η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο», Χρύσα Καραγιάννη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΠΡΟΤΟΥΡ, Αναστάσιος Κωνσταντάρος, ο γενικός διευθυντής του ΠΡΟΤΟΥΡ Διονύσης Τσιλιγκίρης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Παντελής Κωσταρίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Σπανός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου, Γιώργος Ματσίγκος, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης Σεϊμένης, η σύζυγος του αείμνηστου Δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου, κυρία Αγάπη Χατζηδιάκου, πρώην δήμαρχοι, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Χαιρετισμούς έστειλαν η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη, καθώς επίσης ο βουλευτής και πρώην Επίτροπος της Ε.Ε., Δημήτρης Αβραμόπουλος.