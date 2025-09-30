Η Αθήνα φιλοξενεί την «καρδιά» του διεθνούς κινηματογράφου και της τηλεόρασης (4 - 7 Οκτωβρίου)
Σε σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο και την τηλεόραση, μετατρέπεται για τέσσερις μέρες η Αθήνα που φιλοξενεί το The Owl Workshop & Industry Days. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για 4η χρονιά φέτος από το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Αθήνας, επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, δίνοντας βήμα σε νέους δημιουργούς και φέρνοντας στην πόλη κορυφαίους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σημειώνει: «Η Αθήνα εξελίσσεται σε κέντρο δημιουργίας, ανοιχτό σε νέες ιδέες και διεθνείς συνεργασίες. Με το The Owl Workshop & Industry Days δίνουμε χώρο στα ταλέντα να αναπτυχθούν, δημιουργούμε διαύλους επικοινωνίας με τη διεθνή αγορά και δείχνουμε ότι η πόλη μας μπορεί να φιλοξενήσει κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ιστορίες με παγκόσμια απήχηση. Ως Δήμος Αθηναίων επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους νέους δημιουργούς και ανοίγουν ορίζοντες για την πόλη μας».
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, τονίζει:
«Το The Owl δεν είναι απλώς ένα εργαστήριο σεναρίου, αλλά μια πλατφόρμα που δίνει ώθηση στους δημιουργούς και, παράλληλα, αναδεικνύει την Αθήνα ως ιδανικό προορισμό για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Στηρίζοντας το Athens Film Office επενδύουμε σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη και ανοίγουν νέους δρόμους για την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία».
The Owl Workshop στην «καρδιά» της Αθήνας από 4 έως 7 Οκτωβρίου
Στο 4ο Εργαστήριο “The Owl” που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Electra Rhythm Athens, επί της Ερμού, συνολικά 16 επαγγελματίες σεναριογράφοι από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα δημιουργίας σεναρίου. Σε αυτό θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση από διεθνείς μέντορες (one-to-one mentoring με έμπειρους επαγγελματίες σεναριογράφους), να πάρουν μέρος σε masterclasses και να συναντηθούν με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Ανάμεσα στους μέντορες που ξεχωρίζουν στη φετινή διοργάνωση είναι οι: Larry Bass - CEO, Founder & Executive Producer Shinawil, Tracy Brimm - Head of Film and Television, Casarotto Ramsay & Associates, Brendan Fitzgerald - CEO, Secuoya Studios, Gustavo Gontijo - Executive Producer, Development, O2 filmes, Meg Thomson - EVP Worldwide Content, Globalgate Entertainment.
Οι Ημέρες της Βιομηχανίας Κουκουβάγιων
Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, η «καρδιά» της διοργάνωσης «χτυπά» στην εμβληματική Αίγλη Ζαππείου, με το διήμερο Industry Days που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Πρόκειται για κορυφαία διεθνή συνάντηση δημιουργών, παραγωγών, χρηματοδοτών και decision-makers, που περιλαμβάνει από pitching events, πάνελ, ομιλίες μέχρι κάποια ειδικά matchmaking sessions με στόχο νέες συνεργασίες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των Industry Days, φέτος θα πραγματοποιηθούν δύο masterclasses τα οποία θα είναι ανοιχτά στο κοινό με την προϋπόθεση της εγγραφής (ελεύθερη είσοδος).
Αναλυτικά:
6 Οκτωβρίου, 17:30 – 18:30
Masterclass με τον Michael Colleary: Από τις επιτυχίες στην αριστοτεχνία της αφήγησης
Ο βραβευμένος σεναριογράφος και παραγωγός Michael Colleary (Face/Off, Lara Croft: Tomb Raider, Professionals) μοιράζεται τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας μυστικά για την τέχνη της αφήγησης, τις προκλήσεις της δημιουργικής πορείας και τις στρατηγικές μιας μακρόχρονης καριέρας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
7 Οκτωβρίου, 19:00 – 20:30m
Masterclass με τον Arty Papageorgiou
Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Arty Papageorgiou (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, The Sorrows, The Hunt for Gollum) παρουσιάζει τη δική του προσέγγιση στην αφήγηση, την ανάπτυξη χαρακτήρων και το world-building, μέσα από έργα animation και live action. Το masterclass διοργανώνεται σε συνεργασία με την ASIFA, την Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων.
Σχετικά με το Athens Film Office
Το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων ιδρύθηκε με στόχο να διευκολύνει τις οπτικοακουστικές παραγωγές που επιλέγουν την πόλη ως τόπο γυρισμάτων. Παρέχει πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από την ανεύρεση χώρων και τις άδειες γυρισμάτων μέχρι τη δικτύωση με τοπικούς συνεργάτες. Μέσα από δράσεις όπως το The Owl, το Athens Film Office ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Αθήνας, προσελκύει επενδύσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εγχώριας δημιουργικής βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στα γυρίσματα περισσότερων από 200 οπτικοακουστικών παραγωγών.
