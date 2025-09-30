Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TOP Resa 2025 στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση International & French Travel Market – TOP Resa, που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Η συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της Κρήτης στη γαλλική αγορά, η οποία αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη για το νησί.

Η TOP Resa αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική διοργάνωση της Γαλλίας, προσελκύοντας ετησίως περισσότερους από 34.000 επαγγελματίες και 1.700 εκθέτες από 160 χώρες. Η έκθεση προσφέρει πρόσφορο έδαφος για στρατηγικές συνεργασίες και προβολή του κρητικού τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η γαλλική αγορά εμφανίζει έντονη δυναμική για το 2025, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις ταξιδιωτών στην Κρήτη. Σε εθνικό επίπεδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία κατέγραψαν αύξηση περίπου 15% το πρώτο επτάμηνο του έτους, παρά τη μικρή μείωση αφίξεων στη χώρα συνολικά. Οι πρώτες ενδείξεις για το 2026 δείχνουν διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για την Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε επαφές με Γάλλους tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν το νησί με τη Γαλλία. Το περίπτερο επισκέφθηκαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος, η νέα Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι Αντώνης Αλεξανδρίδης με στελέχη της πρεσβείας.

Η παρουσία της Περιφέρειας εντάσσεται στη στρατηγική για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, με στόχο την επιμήκυνση της σεζόν και τη διάχυση των επισκεπτών σε περισσότερες περιοχές της Κρήτης.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Νίκος Αλεξάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη.

Ο κ. Μιχάλης Κλώντζας τόνισε:

«Σε κάθε διεθνή έκθεση στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Κρήτη ως κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό. Η γαλλική αγορά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και οι προβλέψεις για το 2026 είναι εξαιρετικές».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου σημείωσε:

«Με το βλέμμα στο 2026, η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την παρουσία της στη γαλλική αγορά, που ήδη για το 2025 πλησιάζει τις 500.000 αφίξεις. Οι Γάλλοι εκτιμούν την ποικιλομορφία, τη φύση και την κουλτούρα της Κρήτης και υπόσχονται μια ακόμη ανοδική χρονιά».