Πιερία | Συνάντηση Π.Ο.Τ.Α.Π. με στελέχη του tour operator «Grecos» της Πολωνίας
30 Sep 2025, 11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πιερία συνάντηση του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) με στελέχη του κορυφαίου πολωνικού tour operator «Grecos Travel», έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου του Οργανισμού κ. Γιώργου Καραλή.
Η επίσκεψη των εκπροσώπων της «Grecos Travel» είχε ως βασικό στόχο την απευθείας επαφή με τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και την αναζήτηση νέων πεδίων συνεργασίας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πιερίας στον Π.Ο.Τ.Α.Π., κ. Στράτος Χαλκίδης.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των αφίξεων από την Πολωνία, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την ανάδειξη της Πιερίας και του brand «Olympus Riviera» ως προορισμού που συνδυάζει εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. χαιρετίζει την επίσκεψη των στελεχών της «Grecos Travel» και υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πολωνικής αγοράς για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειες για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της Πιερίας στην Πολωνία, με στόχο τη βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη του τουρισμού.
διαβάστε ακόμα
- Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TOP Resa 2025 στο Παρίσι 30/09 | 12:22
- Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30/09 | 07:00
- Τιμή στη μνήμη του Σπύρου Κοκοτού στο 6ο Cretan Street Cooking Festival 30/09 | 10:37
- Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30/09 | 06:54
- 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας 30/09 | 06:15
- 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30/09 | 06:30
- H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης 29/09 | 16:34
- Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29/09 | 14:04
- Ο π. Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στο Athens Democracy Forum 2025 29/09 | 12:42
- Η Πιερία «ταξίδεψε» στο Παρίσι με δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού Top Resa 2025 29/09 | 12:40
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις - η σύνδεση με την Αθήνα 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Πράσινο φως για τριώροφο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Η Τιανζίν ανοίγει τις πόρτες της στην ελληνική επιχειρηματικότητα (και στον τουρισμό) 30.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 10 Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ