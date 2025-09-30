Πιερία | Συνάντηση Π.Ο.Τ.Α.Π. με στελέχη του tour operator «Grecos» της Πολωνίας

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πιερία συνάντηση του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) με στελέχη του κορυφαίου πολωνικού tour operator «Grecos Travel», έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου του Οργανισμού κ. Γιώργου Καραλή.

Η επίσκεψη των εκπροσώπων της «Grecos Travel» είχε ως βασικό στόχο την απευθείας επαφή με τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και την αναζήτηση νέων πεδίων συνεργασίας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πιερίας στον Π.Ο.Τ.Α.Π., κ. Στράτος Χαλκίδης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των αφίξεων από την Πολωνία, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την ανάδειξη της Πιερίας και του brand «Olympus Riviera» ως προορισμού που συνδυάζει εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. χαιρετίζει την επίσκεψη των στελεχών της «Grecos Travel» και υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πολωνικής αγοράς για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειες για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της Πιερίας στην Πολωνία, με στόχο τη βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη του τουρισμού.