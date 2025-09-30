Τιμή στη μνήμη του Σπύρου Κοκοτού στο 6ο Cretan Street Cooking Festival
30 Sep 2025, 10:37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Με την Κιτροπλατεία να πλημμυρίζει από αρώματα και κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου το 6ο Cretan Street Cooking Festival, αφιερωμένο φέτος στη μνήμη του Σπύρου Κοκοτού, ενός εκ των κορυφαίων πρωτοπόρων του ελληνικού τουρισμού και θεμελιωτή της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης απένειμε αναμνηστική πλακέτα στον γιο του, Φώτη Σ. Κοκοτό, σε αναγνώριση της ανεκτίμητης συνεισφοράς του Σπύρου Κοκοτού στον τουρισμό και την τοπική κοινωνία.
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Μανόσος Πεδιαδίτης, σε αφιερωματική ομιλία ανέδειξε τους σταθμούς της ζωής του Σπύρου Κοκοτού, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη παρακαταθήκη του στην ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού.
Από την πλευρά της, η Elounda Collection Hotels & Resorts εξέφρασε την υπερηφάνεια της που συνεχίζει το όραμα και την κληρονομιά του Σπύρου Κοκοτού, τιμώντας την ελληνική φιλοξενία με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την αυθεντικότητα.
Το φεστιβάλ διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, εξασφαλίζοντας πως καμία μερίδα δεν σερβιρίστηκε χωρίς αυθεντικότητα αλλά και δημιουργική πινελιά. Τοπικοί σεφ, ξενοδόχοι, οινοποιοί και παραγωγοί ένωσαν δυνάμεις, φέρνοντας στο πιάτο το απόσταγμα της κρητικής κουζίνας.
