Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου

Με τα μάτια του ξεναγού

Ο Δήμος Καρπάθου με χαρά ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η πρόταση με τίτλο:

«Βελτίωση Υποδομών για Άτομα με Κινητικά Προβλήματα των Κολυμβητικών Ακτών του Δήμου Καρπάθου για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προϊόντος».

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 275.792,00 €, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός φιλικού και πλήρως προσβάσιμου τουριστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες, προκειμένου να αναδειχθεί η Κάρπαθος ως προορισμός χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στην ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις παραλίες του νησιού:

• Διαφάνι,

• Θαλασσόδεντρο (Πηγάδια),

• Ξενώνας (Πηγάδια),

• Φοινίκι (Αρκάσα).

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Μη μόνιμες ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα.

• Λυόμενα αποδυτήρια, χημικές τουαλέτες ΑμεΑ και φορητούς διαδρόμους.

• Χώρους σκίασης και προστασίας λουόμενων.

• Ειδική σήμανση προσβάσιμων παραλιών.

• Συστήματα τηλεμετρίας και συναγερμού για την ασφάλεια των λουομένων.

Με την ένταξη του έργου αυτού κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα ώστε οι παραλίες μας να είναι πραγματικά ανοιχτές σε όλους.

Η Κάρπαθος γίνεται πιο φιλόξενη, πιο δίκαιη και πιο σύγχρονη, τιμώντας την αξία της ισότητας και της προσβασιμότητας σημειώνει Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

