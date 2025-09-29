H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Θεσσαλονίκη του 19ου και 20ού αιώνα «αναπνέει» ξανά μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Δήμος Καλαμαριάς και το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής», με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζουν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μια πρωτοποριακή έκθεση που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και τίτλο «THESSALONIKI AI – Εικον(ιστ)ικές Πραγματικότητες».

Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 15 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 20:00.

Μια πόλη που κινείται ξανά

Από τα καράβια του λιμανιού μέχρι το τραμ της παραλιακής, και από την Καμάρα στην πολύβουη Εγνατία, οι εικόνες του αρχειακού πλούτου του Μουσείου «Καλεμκερής» αποκτούν χρώμα, κίνηση και ζωή. Οι γειτονιές, τα βλέμματα και οι ρυθμοί μιας άλλης εποχής συναντούν τον σημερινό θεατή σε μια βιωματική εμπειρία που προκαλεί συγκίνηση και θαυμασμό.

Ο πολιτισμός συναντά την καινοτομία

Με αιχμή τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η φωτογραφία μεταμορφώνεται σε γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη τεχνολογία. Ο Δήμος Καλαμαριάς και το

«Μουσείο Καλεμκερής» αποδεικνύουν με τη διοργάνωση μιας ξεχωριστής έκθεσης υψηλού κύρους πως η παράδοση και το μέλλον μπορούν να συμπορευθούν, δημιουργώντας νέους τρόπους πρόσληψης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένα ταξίδι στον χρόνο – Μια εμπειρία στο παρόν

Η έκθεση «THESSALONIKI AI – Εικον(ιστ)ικές Πραγματικότητες» δεν είναι απλώς μια παρουσίαση αρχειακών φωτογραφιών, αλλά μια εμβύθιση σε έναν κόσμο όπου η μνήμη γίνεται ξανά ζώσα πραγματικότητα.



INFO

Διάρκεια: 15 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025

Τόπος: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αίθουσα «Κυριάκος Κρόκος», Λεωφόρος Στρατού 2

Εγκαίνια: 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Ωράριο λειτουργίας: www.mbp.gr

Οργάνωση: Μουσείο Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής»

Φιλοξενία: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού