H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης
29 Sep 2025, 16:34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Θεσσαλονίκη του 19ου και 20ού αιώνα «αναπνέει» ξανά μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Δήμος Καλαμαριάς και το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής», με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζουν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μια πρωτοποριακή έκθεση που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και τίτλο «THESSALONIKI AI – Εικον(ιστ)ικές Πραγματικότητες».
Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 15 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 20:00.
Μια πόλη που κινείται ξανά
Από τα καράβια του λιμανιού μέχρι το τραμ της παραλιακής, και από την Καμάρα στην πολύβουη Εγνατία, οι εικόνες του αρχειακού πλούτου του Μουσείου «Καλεμκερής» αποκτούν χρώμα, κίνηση και ζωή. Οι γειτονιές, τα βλέμματα και οι ρυθμοί μιας άλλης εποχής συναντούν τον σημερινό θεατή σε μια βιωματική εμπειρία που προκαλεί συγκίνηση και θαυμασμό.
Ο πολιτισμός συναντά την καινοτομία
Με αιχμή τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η φωτογραφία μεταμορφώνεται σε γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη τεχνολογία. Ο Δήμος Καλαμαριάς και το
«Μουσείο Καλεμκερής» αποδεικνύουν με τη διοργάνωση μιας ξεχωριστής έκθεσης υψηλού κύρους πως η παράδοση και το μέλλον μπορούν να συμπορευθούν, δημιουργώντας νέους τρόπους πρόσληψης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ένα ταξίδι στον χρόνο – Μια εμπειρία στο παρόν
Η έκθεση «THESSALONIKI AI – Εικον(ιστ)ικές Πραγματικότητες» δεν είναι απλώς μια παρουσίαση αρχειακών φωτογραφιών, αλλά μια εμβύθιση σε έναν κόσμο όπου η μνήμη γίνεται ξανά ζώσα πραγματικότητα.
INFO
Διάρκεια: 15 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025
Τόπος: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αίθουσα «Κυριάκος Κρόκος», Λεωφόρος Στρατού 2
Εγκαίνια: 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:00
Είσοδος: Ελεύθερη
Ωράριο λειτουργίας: www.mbp.gr
Οργάνωση: Μουσείο Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής»
Φιλοξενία: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
διαβάστε ακόμα
- Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29/09 | 14:04
- Ο π. Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στο Athens Democracy Forum 2025 29/09 | 12:42
- Η Πιερία «ταξίδεψε» στο Παρίσι με δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού Top Resa 2025 29/09 | 12:40
- Λιμένας Κέρκυρας | Ξεκινά το έργο ARGONAUT για τον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό 29/09 | 11:36
- Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29/09 | 06:25
- XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29/09 | 06:55
- Olympus Adrenaline 2025: Δυναμική επιστροφή για το φεστιβάλ δράσης και φύσης στον Όλυμπο 28/09 | 06:51
- Δρόμος Ελευθερίας: Η Λαμία τιμά την ιστορία μέσα από έναν ημιμαραθώνιο μνήμης και αθλητισμού 27/09 | 06:59
- Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος 26/09 | 14:49
- Σάμος | Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των καταστροφών με κορυφαίους διεθνείς επιστήμονες 26/09 | 13:11
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Η Grecotel "συστήνει" την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Όλγα Κεφαλογιάννη | Στρατηγική η σημασία του Ιατρικού Τουρισμού 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ