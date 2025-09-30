Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν

Γράφει η Χριστίνα Κουσουνή

Η μικρή Κυκλαδίτικη Κίμωλος δείχνει να σπάει τα «εποχικά» στεγανά: η τουριστική κίνηση μετά το καλοκαίρι δεν δείχνει να επιβραδύνεται, ενώ οι κρατήσεις και οι αφίξεις τουριστών για τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν αύξηση, με τον Οκτώβριο να παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα δυναμικής. Η τάση αυτή προσδίδει στην προσπάθεια επιμήκυνσης του τουριστικού κύκλου μια νέα, απτή διάσταση αισιοδοξίας.

Αν και πολλοί νησιωτικοί προορισμοί αναστέλλουν λειτουργίες και υποδομές μόλις πέσει ο καιρός, στην Κίμωλο πολλά καταλύματα και μικρές μονάδες διατηρούν ανοιχτές τις πόρτες τους, αξιοποιώντας τη χαλαρότερη ροή και το ενδιαφέρον ταξιδιωτών που επιλέγουν ήσυχες, αυθεντικές εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία του Αυγούστου.

Η Κίμωλος, με έκταση περίπου 36 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό μόλις 810 κατοίκους στην τελευταία απογραφή, παραμένει στενά συνδεδεμένη με τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί κινητήριο μοχλό για την τοπική οικονομία. Οι τοπικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια που συνεχίζουν να λειτουργούν βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για την επέκταση της σεζόν, εγκαινιάζοντας σειρά πολιτιστικών και γαστρονομικών δράσεων, όπως βραδιές μουσικής, θεματικά «φεστιβάλ γεύσεων» και περιπατητικές διαδρομές που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού.

Μάλιστα, η προβολή της Κιμώλου ως ένα “ήσυχο καταφύγιο” κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, αφού αυτό ακριβώς αναζητούν οι ταξιδιώτες της φθινοπωρινής περιόδου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού είναι το Cine Kalisperitis, το υπαίθριο σινεμά που λειτουργεί όσο το επιτρέπει ο καιρός, με εθελοντές και κατοίκους να προσελκύουν θεατές σε ιδιαίτερες προβολές κάτω από τα αστέρια, μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε μικρό πολιτιστικό θεσμό.

Η παραλία Πράσσα, με τη λευκή της άμμο και τα γαλάζια νερά, παραμένει πόλος έλξης και το φθινόπωρο. Οι πιο ήπιες θερμοκρασίες ευνοούν την εξερεύνηση του νησιού με τα πόδια, τα μονοπάτια που οδηγούν σε απομονωμένους όρμους, αλλά και τις θαλάσσιες δραστηριότητες για όσους αναζητούν πιο ήσυχες στιγμές.

Από τα λιμάνια του νησιού, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και τη ροή επισκεπτών από και προς τη Μήλο και τον Πειραιά, παρά τις μικρές μειώσεις στη συχνότητα των δρομολογίων.

Το μεγάλο στοίχημα για την Κίμωλο δεν είναι μόνο να κρατήσει ζωντανή τη ζήτηση, αλλά να ενισχύσει σταδιακά τις υποδομές της, να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο και ότι οι επισκέπτες θα φύγουν με την αίσθηση πως γνώρισαν έναν τόπο που παραμένει αυθεντικός και ζωντανός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αν το πετύχει, τότε ίσως η Κίμωλος να είναι από τα πρώτα νησιά που πραγματικά «κερδίζουν» έδαφος στην προσπάθεια διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και της μετάβασης σε ένα μοντέλο βιώσιμης προβολής και ανάπτυξης