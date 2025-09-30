5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη

Στις 12 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η δράση με τίτλο «5ος Ροδάνθειος δρόμος», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη.

Ειδικότερα, ο αγώνας δρόμου έχει καθιερωθεί ως ένα ετήσιο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού, Ροδάνθης Σπετσωτάκη.

Η Ροδάνθη Σπετσωτάκη υπηρέτησε με αφοσίωση την εκπαίδευση, ως καθηγήτρια και διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, ενώ παράλληλα συνέβαλε σημαντικά στην πρόοδο του κλάδου της Φυσικής Αγωγής. Διακρίθηκε για το ήθος και την προσφορά της στους μαθητές και στους συναδέλφους της, αλλά και για την ενεργό παρουσία της επί σειρά ετών στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου, όπου διετέλεσε πρόεδρος, γραμματέας και αντιπρόεδρος. Ιδιαίτερα σημαντικό έργο της αποτέλεσε η αδιάλειπτη έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της Ένωσης για δύο δεκαετίες.

Ο αγώνας, που φέρει το όνομά της, διεξάγεται περιμετρικά του προαστίου του Αγίου Ιωάννη, με την ενεργό συμμετοχή των σχολικών μονάδων της περιοχής. Σε αρκετές από αυτές η ίδια είχε υπηρετήσει, αφήνοντας το αποτύπωμά της ως εκπαιδευτικός και ως διευθύντρια. Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη μνήμη της Σπετσωτάκη, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο αθλητισμός ως κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής ζωής, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες που προάγουν τη φυσική άσκηση και την κοινωνική συνοχή.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, στόχος είναι να τιμηθεί η προσφορά της Ροδάνθης Σπετσωτάκη, να προβληθεί το έργο της ως παράδειγμα προς μίμηση για τις νεότερες γενιές και να ενισχυθεί η αξία του αθλητισμού στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Ο «Ροδάνθειος δρόμος» έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την παιδεία και την κοινωνική προσφορά. Με τη μαζική συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, το γεγονός αποκτά χαρακτήρα γιορτής, όπου η μνήμη, η άσκηση και η συλλογικότητα ενώνονται σε μια εμπειρία που αναδεικνύει την αξία των ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία του Ηρακλείου.













