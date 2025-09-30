4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας
30 Sep 2025, 06:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Ερμιονίδα, ένας τόπος όπου η φύση σμίγει με την περιπέτεια, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ, στις 10 και 12 Οκτωβρίου. Με φόντο τα επιβλητικά βράχια, τα καταπράσινα μονοπάτια και τη θέα προς το γαλάζιο του Αργολικού, τα αναρριχητικά πεδία της περιοχής μετατρέπονται για ακόμη μία χρονιά σε σημείο συνάντησης αναρριχητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα τελευταία χρόνια, η Ερμιονίδα έχει καθιερωθεί ως ένας ανερχόμενος προορισμός για εναλλακτικό τουρισμό, ιδανικός για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση. Τα πεδία αναρρίχησης έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη μέσα από αφιερώματα σε ιστοσελίδες, blogs και περιοδικά παγκόσμιας εμβέλειας. Στόχος του Δήμου είναι να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την εξωστρέφεια, εντάσσοντας την Ερμιονίδα στον παγκόσμιο αναρριχητικό χάρτη — όχι μόνο ως σημείο άθλησης, αλλά ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαφής με τη φύση, την τοπική φιλοξενία και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.
Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη, ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ανάγλυφο της περιοχής μέσα από δωρεάν μαθήματα αναρρίχησης, αλλά και να συμμετάσχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως yoga στη φύση, πεζοπορίες, slackline και άλλες δράσεις, κυρίως στην περιοχή του Καταφυκιού, ενός μαγευτικού φυσικού τοπίου που αποτελεί από μόνο του λόγο επίσκεψης, όλες τις εποχές του χρόνου.
Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να περιηγηθούν σε κοντινούς παραδοσιακούς οικισμούς, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και να βιώσουν τη φιλοξενία των κατοίκων, που με μεράκι στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον τόπο τους.
Με τη δύναμη της κοινότητας, την αγάπη για τη φύση και την αδρεναλίνη της αναρρίχησης, το 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ της Ερμιονίδας υπόσχεται ένα διήμερο γεμάτο δράση, ανακαλύψεις και ουσιαστική επαφή με έναν τόπο που ξέρει να συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη περιπέτεια.
διαβάστε ακόμα
- Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30/09 | 07:00
- Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30/09 | 06:54
- 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30/09 | 06:30
- H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης 29/09 | 16:34
- Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29/09 | 14:04
- Ο π. Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στο Athens Democracy Forum 2025 29/09 | 12:42
- Η Πιερία «ταξίδεψε» στο Παρίσι με δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού Top Resa 2025 29/09 | 12:40
- Λιμένας Κέρκυρας | Ξεκινά το έργο ARGONAUT για τον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό 29/09 | 11:36
- Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29/09 | 06:25
- XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29/09 | 06:55
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Συνάντηση Ν. Κεραμέως με εκπροσώπους εταιρειών ενόψει του "Rebrain Greece" στη Νέα Υόρκη 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Προσλήψεις 80 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Κ. Πιερρακάκης: Με συμβόλαια ακόμα και εξαμήνου τα ενοίκια για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Το Hotel Experience επιστρέφει στις 18 & 19 Οκτωβρίου - Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι ομιλητές 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Η γαστρονομία της θάλασσας στο επίκεντρο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ στον Πειραιά 29.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 9 Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 BEST WESTERN | Σύμπραξη γραφείων Ελλάδας-Ιταλίας με "δυναμική" 200 ξενοδοχείων σε 15 χώρες 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ