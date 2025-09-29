Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism
Η Αγροξενία σε στρατηγική συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο συνεχίζει άοκνα τη δυναμική πορεία του ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος DigAccess-Agrotourism στην ελληνική ύπαιθρο.
Μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις στην Ξάνθη, στον Βόλο και στην Κοζάνη, σειρά έχουν οι Σέρρες όπου αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος σταθμός αυτής της συνεργασίας, με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Σερρών.
Η επιλογή των Σερρών ως τόπου διεξαγωγής του τέταρτου σταθμού δεν έγινε τυχαία. Και τούτο διότι ο νομός Σερρών διαθέτει μεταξύ άλλων πλούσιο φυσικό περιβάλλον, σημαντική αγροτική παραγωγή, ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους που συνθέτουν το ιδανικό υπόβαθρο για τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού. Ωστόσο όπως πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, έτσι και η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως: η ψηφιακή ανισότητα, η περιορισμένη προβολή και διασύνδεση των τοπικών προϊόντων, η έλλειψη προσβασιμότητας σε δομές και εμπειρίες για όλους κ.λπ.
Αυτές τις ελλείψεις έρχεται να γεφυρώσει το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα DigΑccesssAgrotourism με πρακτικά εργαλεία, διακρατικές ανταλλαγές γνώσης και τεχνογνωσία, ευρωπαϊκή δικτύωση, συνεργασία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κ.λπ. στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον αγροτουρισμό.
Ο αγροτουρισμός δεν είναι μόνο προϊόν ή υπηρεσία. Είναι εμπειρία, μνήμη, ταυτότητα και σχέση με τον τόπο. Με δράσεις όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Σερρών από τις 7.00 μ.μ. έως τις 9.00 μ.μ. την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η Αγροξενία, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο Σερρών αποδεικνύουν στην πράξη ότι η τοπική ανάπτυξη και η ευρωπαϊκή προοπτική μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και να συνδυαστούν άριστα για την επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων. Το DigAccess-Agrotourism δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα αλλά μια πλατφόρμα εξέλιξης για ανθρώπους, περιοχές και ιδέες.
Οι συμμετέχοντες στον τέταρτο σταθμό της συνεργασίας της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου- με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Σερρών-(επιχειρηματίες και επαγγελματίες του αγροτουρισμού, τουρισμού υπαίθρου, ιδιοκτήτες και διαχειριστές ξενώνων, αγρότες, παραγωγοί τοπικών προϊόντων-οινοποιεία, τυροκομεία, μονάδες μεταποίησης- πολιτιστικοί φορείς, ΚοινΣΕπ κ.ά.) θα έχουν τη μοναδική δυνατότητα να ενημερωθούν για το πώς θα ενισχύσουν, θα προβάλλουν την επιχείρησή τους εκτός ορίων και θα τονώσουν την επιχειρηματικότητά τους με εργαλεία όπως η δικτύωση, η διεθνής ευρωπαϊκή συνεργασία, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης θα εκθέσουν και θα μοιραστούν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Και τούτο διότι το μέλλον του ελληνικού αγροτουρισμού χτίζεται ψηφιακά αλλά βασίζεται σε ρίζες βαθιές.
