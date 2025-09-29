Ο π. Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στο Athens Democracy Forum 2025

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον επί οκτώ χρόνια Δήμαρχο Νέας Υόρκης, Bill de Blasio.

Οι δυο τους, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα. Ποιον ρόλο μπορούν – και οφείλουν – να παίξουν οι πόλεις στη στήριξη της Δημοκρατίας και στη διακυβέρνηση, σε μία εποχή όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλονίζεται και οι ψηφιακές πλατφόρμες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον δημόσιο διάλογο;

Τη συζήτηση στο Ωδείο Αθηνών με τίτλο Think Global, Act Local: Lessons from Athens and New York θα συντονίσει η Jyoti Thottam, Senior Editor των New York Times. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 15:00 (γλώσσα διεξαγωγής: αγγλικά), στο athensdemocracyforum.com.

Το Athens Democracy Forum, διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times και τον Δήμο Αθηναίων.

Ποιος είναι ο Bill de Blasio



Ο Bill de Blasio είναι Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε 109ος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 2014 έως το 2021. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, υπηρέτησε ως Δημόσιος Συνήγορος της Νέας Υόρκης από το 2010 έως το 2013. Ο Bill de Blasio ξεκίνησε την καριέρα του ως αιρετός αξιωματούχος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την 39η περιφέρεια στο Μπρούκλιν από το 2002 έως το 2009.

Ως Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, μετέτρεψε τη Νέα Υόρκη στην ασφαλέστερη πόλη της χώρας του.

Το 2014, με μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του, διασφάλισε ότι η προσχολική εκπαίδευση θα γινόταν καθολικό δικαίωμα και στους πέντε δήμους της πόλης. Τα προγράμματα καθολικού Pre-K και 3-K της Νέας Υόρκης έχουν εξελιχθεί σε εθνικό πρότυπο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πόλη χρηματοδότησε τη διατήρηση και κατασκευή περισσότερων από 200.000 προσιτών κατοικιών, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει να επιδείξει οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή στην ιστορία της Νέας Υόρκης. Το 2019, ο de Blasio παρουσίασε ένα πρωτοποριακό, σε εθνικό επίπεδο, εξαμερές σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της μακροχρόνιας έλλειψης στέγης. Η πρωτοβουλία «The Journey Home» σχεδιάστηκε ώστε να αυξήσει την πρόσβαση σε στέγαση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε συνδυασμό με άμεσες παρεμβάσεις για άστεγους που ζουν στους δρόμους.

Πιστός στην προεκλογική του υπόσχεση να βάλει τέλος σε μια «ιστορία δύο πόλεων», ο de Blasio εφάρμοσε πολιτικές που μείωσαν επιτυχώς την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των Νεοϋορκέζων και αγωνίστηκε μαζί τους για να εξασφαλίσει κατώτατο μισθό 15 δολαρίων την ώρα για όλους.