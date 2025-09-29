Ο π. Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στο Athens Democracy Forum 2025
29 Sep 2025, 12:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον επί οκτώ χρόνια Δήμαρχο Νέας Υόρκης, Bill de Blasio.
Οι δυο τους, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα. Ποιον ρόλο μπορούν – και οφείλουν – να παίξουν οι πόλεις στη στήριξη της Δημοκρατίας και στη διακυβέρνηση, σε μία εποχή όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλονίζεται και οι ψηφιακές πλατφόρμες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον δημόσιο διάλογο;
Τη συζήτηση στο Ωδείο Αθηνών με τίτλο Think Global, Act Local: Lessons from Athens and New York θα συντονίσει η Jyoti Thottam, Senior Editor των New York Times. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 15:00 (γλώσσα διεξαγωγής: αγγλικά), στο athensdemocracyforum.com.
Το Athens Democracy Forum, διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times και τον Δήμο Αθηναίων.
Ποιος είναι ο Bill de Blasio
Ο Bill de Blasio είναι Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε 109ος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 2014 έως το 2021. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, υπηρέτησε ως Δημόσιος Συνήγορος της Νέας Υόρκης από το 2010 έως το 2013. Ο Bill de Blasio ξεκίνησε την καριέρα του ως αιρετός αξιωματούχος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την 39η περιφέρεια στο Μπρούκλιν από το 2002 έως το 2009.
Ως Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, μετέτρεψε τη Νέα Υόρκη στην ασφαλέστερη πόλη της χώρας του.
Το 2014, με μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του, διασφάλισε ότι η προσχολική εκπαίδευση θα γινόταν καθολικό δικαίωμα και στους πέντε δήμους της πόλης. Τα προγράμματα καθολικού Pre-K και 3-K της Νέας Υόρκης έχουν εξελιχθεί σε εθνικό πρότυπο.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πόλη χρηματοδότησε τη διατήρηση και κατασκευή περισσότερων από 200.000 προσιτών κατοικιών, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει να επιδείξει οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή στην ιστορία της Νέας Υόρκης. Το 2019, ο de Blasio παρουσίασε ένα πρωτοποριακό, σε εθνικό επίπεδο, εξαμερές σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της μακροχρόνιας έλλειψης στέγης. Η πρωτοβουλία «The Journey Home» σχεδιάστηκε ώστε να αυξήσει την πρόσβαση σε στέγαση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε συνδυασμό με άμεσες παρεμβάσεις για άστεγους που ζουν στους δρόμους.
Πιστός στην προεκλογική του υπόσχεση να βάλει τέλος σε μια «ιστορία δύο πόλεων», ο de Blasio εφάρμοσε πολιτικές που μείωσαν επιτυχώς την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των Νεοϋορκέζων και αγωνίστηκε μαζί τους για να εξασφαλίσει κατώτατο μισθό 15 δολαρίων την ώρα για όλους.
διαβάστε ακόμα
- Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29/09 | 14:04
- Η Πιερία «ταξίδεψε» στο Παρίσι με δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού Top Resa 2025 29/09 | 12:40
- Λιμένας Κέρκυρας | Ξεκινά το έργο ARGONAUT για τον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό 29/09 | 11:36
- Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29/09 | 06:25
- XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29/09 | 06:55
- Olympus Adrenaline 2025: Δυναμική επιστροφή για το φεστιβάλ δράσης και φύσης στον Όλυμπο 28/09 | 06:51
- Δρόμος Ελευθερίας: Η Λαμία τιμά την ιστορία μέσα από έναν ημιμαραθώνιο μνήμης και αθλητισμού 27/09 | 06:59
- Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος 26/09 | 14:49
- Σάμος | Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των καταστροφών με κορυφαίους διεθνείς επιστήμονες 26/09 | 13:11
- Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το ετήσιο συνέδριο του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού 26/09 | 10:15
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν 29.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Όλγα Κεφαλογιάννη | Στρατηγική η σημασία του Ιατρικού Τουρισμού 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 10 Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ