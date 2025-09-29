Η Πιερία «ταξίδεψε» στο Παρίσι με δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού Top Resa 2025

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Παρισιού «IFTM – Top Resa 2025» από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, όπου η Πιερία παρουσιάστηκε ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικές εμπειρίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μοναδική φυσική ομορφιά.

Τον Π.Ο.Τ.Α.Π. εκπροσώπησε το Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού και Πρόεδρος του «Olympus Marathon» ο κ. Άρης Νίκας, ο οποίος είχε μια σειρά από εποικοδομητικές επαφές με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού. Ιδιαίτερα σημαντικές υπήρξαν οι συναντήσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Ανδρέα Φιορεντίνο καθώς και με την Διευθύντρια του Γραφείου Τουρισμού του ΕΟΤ στο Παρίσι κα Έμυ Αναγνωστοπούλου, όπου συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας και στρατηγικές για την ενίσχυση της παρουσίας της Πιερίας στη γαλλική αγορά.

Η συμμετοχή του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) αποτέλεσε ακόμη μια έμπρακτη απόδειξη του ανοίγματος της Πιερίας στη Γαλλία, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από μία από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης.

Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εντασσόταν στον ενιαίο χώρο του ΕΟΤ, δίνοντας την ευκαιρία για ουσιαστική προβολή μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, με αφορμή τη συμμετοχή στην έκθεση, δήλωσε: «Η παρουσία της Πιερίας στη διεθνή τουριστική έκθεση στο Παρίσι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κοινή μας προσπάθεια για εξωστρέφεια και διεθνή προβολή. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Ε.Ο.Τ. και με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, η Πιερία αναδεικνύεται ως ένας προορισμός που συνδυάζει τη θάλασσα, το βουνό, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα. Η γαλλική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και είμαι βέβαιη ότι οι επαφές που έγιναν θα αποδώσουν καρπούς, φέρνοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ. Γιώργος Καραλής ανέφερε: «Η συμμετοχή μας στο Παρίσι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να παρουσιάσουμε την Πιερία ως έναν ολοκληρωμένο βιωματικό προορισμό στη γαλλική αγορά. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περιοχή μας και ανοίγουν νέους δρόμους συνεργασίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια και στρατηγική να προβάλλουμε την Πιερία διεθνώς, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που μας δίνεται».

Με σταθερά βήματα, η Πιερία διευρύνει το τουριστικό της αποτύπωμα και αναδεικνύεται σε έναν ολοένα και πιο ελκυστικό προορισμό για τους Γάλλους ταξιδιώτες.