Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023».

Η Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου θα συνδιοργανώσει τουριστικό συνέδριο στο οποίο θα γίνει επίσημη παρουσίαση της δίγλωσσης επετειακής έκδοσης «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023».

Στο συνέδριο θα αναλυθούν οι κρίσεις διεθνούς και τοπικού χαρακτήρα, όπως η έξαρση του μεταναστευτικού από το 2015, ο μεγάλος σεισμός στην Κω το 2017, η πανδημία, η Ρωσο - Ουκρανική σύρραξη, η μεγάλη δασική πυρκαγιά της Ρόδου το 2023, κρίσεις οι οποίες είχαν μεγάλη επιδραστικότητα στο τουριστικό γίγνεσθαι. Η διαχείριση όλων αυτών των πρωτόγνωρων καταστάσεων αποτυπώνεται και στο βιβλίο που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα πραγματικό ντοκουμέντο για μια πρωτόγνωρη περίοδο του ελληνικού τουρισμού κι έναν πολύτιμο οδηγό για το μέλλον.

Εξάλλου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο» προγραμματίζει να συνδιοργανώσει το 15ο Rhodes Model Regional Co-operation 2025 στη Ρόδο, από τις 8 έως 12 Οκτωβρίου για την πανεπιστημιακή έκδοση και από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου για τη μαθητική με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη των γραμμάτων και εν γένει της Παιδείας στο νησί της Ρόδου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και μαθητές από την περιοχή και από την υπόλοιπη Ευρώπη, σε διεθνολόγους, περιβαλλοντολόγους, ελεύθερους επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να ενεργοποιήσει και να εκπαιδεύσει νέους και ενήλικες της περιοχής να επιμορφωθούν και να εμπλακούν ενεργά στην ειρήνη και στο μέλλον της περιοχής, της υπόλοιπης Ευρώπης και του κόσμου. Η δράση αυτή κρίνεται ότι θα προσφέρει στην περιοχή μια ποικιλόμορφη επιστημονική εμπειρία και θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και σε ολόκληρη την κοινωνία, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της διδασκαλίας και των επιστημών στην περιοχή.













