XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα
29 Sep 2025, 06:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η παραλία της Βούλας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μια χρονιά έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στην Ελλάδα, το 12ο XTERRA Open Water Swimming Challenge, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου στην Α’ Πλαζ Βούλας, στο πλαίσιο του ATHINES by the Sea. Η διοργάνωση αυτή, η οποία πραγματοποιείται υπό τη συνεργασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με την εταιρεία DIAPLOUS S.S.D.A. Μ. ΕΠΕ, έχει καθιερωθεί ως θεσμός διεθνούς εμβέλειας, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το XTERRA Open Water Swimming Challenge ξεκίνησε από τη Βουλιαγμένη, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Βάρκιζα και τα τελευταία τρία χρόνια φιλοξενείται στην παραλία της Βούλας, όπου θα συνεχιστεί και φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η σταθερή παρουσία του αγώνα στην περιοχή έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έχει προσδώσει σημαντικό τουριστικό, πολιτιστικό και οικονομικό αποτύπωμα.
Το πρόγραμμα του φετινού αγώνα περιλαμβάνει ποικιλία αποστάσεων για ενήλικες: 0,2 χλμ., 1 χλμ., 2,5 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ., ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους μικρότερους συμμετέχοντες, με αγώνες για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν ποικίλες αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που προσφέρουν διασκέδαση και συμμετοχή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου.
Η εκδήλωση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή, καθώς ενισχύει τη διεθνή προβολή της Βούλας και των γύρω περιοχών, προσελκύοντας επισκέπτες και αθλητές υψηλού επιπέδου που συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, η τοπική οικονομία επωφελείται σημαντικά, με άνοδο της ζήτησης σε καταλύματα, εστίαση και άλλες επιχειρήσεις.
Το 12ο XTERRA Open Water Swimming Challenge αναμένεται και φέτος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αθλητικό και τουριστικό χάρτη της περιοχής, ενισχύοντας την προβολή της Βούλας και προβάλλοντας την Ελλάδα ως προορισμό για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης υψηλού επιπέδου.
