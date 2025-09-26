Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Σπύρος Χαλικιόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αποτελεί πάντα μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε τη σημασία αυτού του τόσο καθοριστικού τομέα για τον τόπο μας.

Για την Κέρκυρα, ο τουρισμός δεν είναι μόνο η βασικότερη πηγή εισοδήματος και ανάπτυξης – είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής μας οικονομίας.

Χιλιάδες οικογένειες στηρίζονται σε αυτόν, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεκάδες άλλους κλάδους, από τη γαστρονομία και τις μεταφορές, μέχρι τη γεωργία, τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Ο τουρισμός όμως είναι και κάτι πολύ περισσότερο από οικονομία. Είναι ένα κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο που φέρνει τους λαούς και τις κουλτούρες κοντά. Ανοίγει ορίζοντες, καλλιεργεί την κατανόηση και τον σεβασμό για την πολιτιστική κληρονομιά, και μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε την ταυτότητά μας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, “Βιώσιμη Μετάβαση”, μας υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός βρίσκεται στην πρωτοπορία της παγκόσμιας προσπάθειας για βιωσιμότητα. Γιατί ο σεβασμός στη φύση και στην πολιτιστική κληρονομιά –που αποτελούν και τουριστικούς πόρους– είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται η τουριστική ανάπτυξη. Στην Κέρκυρα βλέπουμε ήδη παραδείγματα: ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πράσινες πρακτικές, συμμετέχουν σε διεθνή σήματα βιωσιμότητας και επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό

Από την πλευρά του Δήμου, η βιώσιμη μετάβαση στον τουρισμό είναι στρατηγικός στόχος. Με το πρόγραμμα People Flows που βρίσκεται σε εξέλιξη και με τη Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας που έχουμε ήδη ανακοινώσει, κάνουμε σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προορισμού με σεβασμό προς την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Παράλληλα, με την αξιοποίηση του τέλους κρουαζιέρας, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και θα υλοποιήσουμε δράσεις που θα ενισχύσουν την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Εξίσου σημαντική είναι και η προσπάθεια για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η άμβλυνση της εποχικότητας αποτελεί κλειδί για τη βιωσιμότητα.

Για αυτό και με τους άλλους τουριστικούς φορείς βρισκόμαστε σε συζητήσεις με αεροπορικές εταιρείες ώστε να συνεχιστούν οι διεθνείς πτήσεις και κατά τη χειμερινή περίοδο, δίνοντας ζωή στην οικονομία και στην κοινωνία μας όλο τον χρόνο.

Ο τουρισμός ήταν, είναι και θα παραμείνει υπόθεση του ανθρώπου. Και μόνο αν στηριχθεί στις αρχές της βιωσιμότητας, θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή ζωής και προόδου για τις επόμενες γενιές.»