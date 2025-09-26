Σάμος | Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των καταστροφών με κορυφαίους διεθνείς επιστήμονες

Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το Διεθνές Συνέδριο IDRiM, που διοργανώνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Διεθνή Ένωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καταστροφών IDRIM Society (Society for Integrated Disaster Risk Management). Το 15ο Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, με θέμα του τη μείωση του κινδύνου καταστροφής σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η IDRIM Society είναι μια πολυεπιστημονική κοινότητα που συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών από περισσότερες από 30 χώρες. Από το 2010 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχημένα συνέδρια IDRIM σε διαφορετικές ηπείρους και χώρες.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και η διεπιστημονική έρευνα, καθώς και η προαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης του κινδύνου καταστροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται ένα εύρος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, διαλέξεις σεμινάρια, σειρά επιστημονικών εκδόσεων και συνεργασίες με ακαδημαϊκούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικά ιδρύματα και τη δημόσια διοίκηση.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. O Δήμος Ανατολικής Σάμου κατέθεσε υποψηφιότητα και επιλέχθηκε ανάμεσα από άλλους φορείς προκειμένου να φιλοξενηθεί το Συνέδριο στο νησί του Πυθαγόρα.

Επιπλέον, το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα από τα νεότερα και πιο δυναμικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας που προσφέρει σπουδές και στη Σάμο σε σύγχρονα και καινοτόμα αντικείμενα.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί σε παράλληλες συνεδρίες σε 5 αίθουσες στην πόλη της Σάμου: Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου Ανατολικής Σάμου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου και Γενικά Αρχεία Κράτους Σάμου και περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις, καθώς και 25 ειδικές συνεδρίες.

Σε αυτό θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 180 επιστήμονες από περίπου 20 χώρες ανά τον κόσμο ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων Πανεπιστημίων, φορέων και επιστημονικών οργανώσεων από την Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Το συνέδριο αποτελεί μια κορυφαία διοργάνωση καθώς σε αυτό φιλοξενούνται εξέχοντες επιστήμονες από περίπου είκοσι χώρες του κόσμου καθώς και Έλληνες επιστήμονες. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Διεθνή Ένωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καταστροφών (IDRIM Society), με την συνδρομή πολλών φορέων του νησιού μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την θετική ανταπόκριση και συμβολή τους.

Η ανάδειξη της Σάμου ως τόπου συνεδριακού τουρισμού και μάλιστα τόσο υψηλής στάθμης πραγματώνεται με την διοργάνωση αυτή. Στόχος μας είναι η διοργάνωση πολλών άλλων παρόμοιων επιστημονικών συναντήσεων»

Οι διοργανωτές απευθύνουν θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμή συμβολή τους, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, το Επιμελητήριο Σάμου, την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών (Ε.Ο.Σ.) Σάμου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου, τον Ελληνικό Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Σάμου, την Κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, το Χορευτικό Συγκρότημα Μυτιληνιών, τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Σάμου, την επιχείρηση Γιοκαρίνη «Samos Ouzo» και τον ξενοδοχειακό Όμιλο «Ηotels Doryssa Resorts».