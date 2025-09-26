Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το ετήσιο συνέδριο του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού
26 Sep 2025, 10:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2025, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικού ΕΟΤ Πολωνίας και το Πολωνικό Επιμελητήριο Τουρισμού, που αποτελεί τον μεγαλύτερο συλλογικό φορέα τουρισμού στην Πολωνία, θα φιλοξενήσει και θα ξεναγήσει στην πόλη περισσότερους από 70 εκπροσώπους της πολωνικής τουριστικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού.
Ειδικότερα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 10.00, ο Πρόεδρος του ΟΤΘ & Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα υποδεχθεί στο Δημαρχείο εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού και του Πολωνικού Επιμελητηρίου.
Θα ακολουθήσει η εκδήλωση παρουσίασης της πόλης και των ειδικών θεματικών τουρισμού που προσφέρει, η οποία θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, Πολωνοί επαγγελματίες τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους των τουριστικών φορέων της πόλης. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης ως προορισμού, με έμφαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, στα διεθνή φεστιβάλ και στις εκθέσεις, στην διεθνώς αναγνωρισμένη γαστρονομία, στον θαλάσσιο και στον συνεδριακό τουρισμό.
Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου αποτελεί σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
