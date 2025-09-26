Κάρπαθος | Από την πεζοπορία στην κατάδυση: Το μοναδικό φεστιβάλ Κarpathos Climb & Adventure Fest

Η Κάρπαθος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα μοναδικό φεστιβάλ που συνδυάζει αθλητισμό, περιπέτεια και τοπική παράδοση. Το Φεστιβάλ Αναρρίχησης – Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Κarpathos Climb & Adventure Fest, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο Φοινίκι Καρπάθου, αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές του νησιού και ενισχύοντας την τουριστική του ταυτότητα.

Ένα φεστιβάλ για όλους

Η Κάρπαθος διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, ιδανικά για υπαίθριες δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, η πεζοπορία, η κατάδυση και η ποδηλασία. Το φεστιβάλ αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα, που αναζητούν εναλλακτικές και βιώσιμες εμπειρίες.

Η επιλογή της περιόδου του Οκτωβρίου δεν είναι τυχαία. Προσφέρει ήπιες καιρικές συνθήκες, αποσυμφόρηση από την αιχμή της τουριστικής κίνησης και ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, ωφελώντας επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Η πρώτη ημέρα θα ξεκινήσει με εγγραφές των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του διημέρου και με την παραλαβή του κατάλληλου εξοπλισμού. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για την αναρρίχηση και τους κανόνες ασφαλείας από ειδικούς. Το βράδυ θα προσφερθεί παραδοσιακό καρπαθιώτικο γεύμα με κοκκινιστό κρέας, ρύζι με κόκκινη σάλτσα, πατάτες, ψωμί Καρπάθου, ψιλοκούλουρα και μπακλαβά. Παράλληλα, θα διανεμηθούν αναψυκτικά, νερά και κοκτέιλ, ενώ θα υπάρχει μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει πεζοπορία από την Αρκάσα έως το Φοινίκι, μαθήματα κατάδυσης, επίδειξη κατασκευής της Μακαρούνας Καρπάθου και προσφορά παρασκευασμένης Μακαρούνας σε όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, θα διεξαχθεί διαγωνισμός αναρρίχησης και περιοδεία με ποδήλατα στην περιοχή. Η ημέρα θα κλείσει με την απονομή βραβείων στους τρεις πρώτους αναρριχητές και μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τουριστική και πολιτιστική διάσταση

Η υλοποίηση του φεστιβάλ λειτουργεί ως εργαλείο προβολής του νησιού, προσελκύοντας κοινά με υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη και περιβαλλοντική συνείδηση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την Κάρπαθο ως αυθεντικό και βιώσιμο προορισμό, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του νησιού και εντάσσοντάς το στον χάρτη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Το Φεστιβάλ Κarpathos Climb & Adventure Fest στην Κάρπαθο συνδυάζει αθλητισμό, περιπέτεια, γαστρονομία και πολιτισμό, καθιστώντας το μια ολοκληρωμένη εμπειρία για ντόπιους και επισκέπτες, αλλά και έναν ισχυρό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης για το νησί.
















