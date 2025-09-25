Γ.Πελεκανάκης: Τα κρητικά κρασιά απουσιάζουν από τα ξενοδοχεία και εστιατόρια του νησιού
25 Sep 2025, 12:07 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Την απουσία των κρητικών κρασιών από τους καταλόγους εστιατορίων και ξενοδοχείων του νησιού, ακόμη και σε παραδοσιακές οινοπαραγωγικές περιοχές, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων σε ανάρτηση του.
Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του , πρόκειται για ένα παράδοξο που απειλεί να αλλοιώσει την εικόνα της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας, την ώρα μάλιστα που το 2026 η Κρήτη θα φέρει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας.
«Σχεδόν σε όλα τα εστιατόρια και ξενοδοχεία – ακόμη και στις Αρχάνες, στα Πεζά ή στη Μεσαρά – σπάνια βρίσκει κανείς ετικέτες τοπικών οινοποιών», τονίζει. «Αντί αυτών, οι κατάλογοι γεμίζουν με κρασιά από άλλες περιοχές ή φθηνές εισαγωγές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβάλλεται χύμα κρασί χωρίς σύνδεση με την ταυτότητα του τόπου».
Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η πρακτική αυτή δεν συνεπάγεται μόνο την απώλεια μιας εμπορικής ευκαιρίας για τους παραγωγούς, αλλά και ένα σοβαρό πολιτιστικό έλλειμμα. «Το φαγητό και το κρασί είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος· δεν γίνεται να μιλάμε για “τοπική κουζίνα” και να αγνοούμε το κρασί που γεννιέται δίπλα μας», σημειώνει.
Για να καλυφθεί αυτό το κενό, προτείνει συντονισμένη συνεργασία μεταξύ εστιατόρων, ξενοδοχείων, οινοποιών και τοπικών αρχών. «Χρειάζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό, δράσεις προβολής των τοπικών ετικετών και ενίσχυση των οινοτουριστικών διαδρομών», επισημαίνει, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα:
«Αν δεν στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι το κρασί του τόπου μας, πώς περιμένουμε να το αναγνωρίσει και να το αγαπήσει ο ξένος επισκέπτης;».
