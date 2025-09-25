Λέσβος | Αυξημένες αφίξεις φέτος, βραχνάς τα τέλη - Ο Δημήτρης Βογιατζής στο ΤΝ

Σε θετική τροχιά κινείται και φέτος ο τουρισμός στη Λέσβο, με αυξημένες αφίξεις μέσω τσάρτερ πτήσεων και ενισχυμένη ζήτηση από την Τουρκία, αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης της βίζας. Ωστόσο, η αισιοδοξία της αγοράς σκιάζεται από το «αγκάθι» των τελών ανθεκτικότητας, που –όπως τονίζει στο Τornos News ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Δημήτρης Βογιατζής– απειλούν να επιβαρύνουν σοβαρά τη ζήτηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

«Ήταν άστοχη επιλογή. Ειδικά για τη Λέσβο, με μικρής διάρκειας τουριστική σεζόν, τα τέλη αυτά δεν βοηθούν. Δεν μπορεί ένα τέλος να είναι δυσανάλογο με τις τιμές που προσφέρουμε. Εδώ η μέση τιμή διανυκτέρευσης δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ – δεν μιλάμε για τις εικοσαπλάσιες τιμές άλλων προορισμών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι το μέτρο θα έχει άμεσες επιπτώσεις, ενώ καυτηριάζει το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι καλούνται να λειτουργούν ως «εισπράκτορες» του κράτους: «Δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνει ο ξενοδόχος την ευθύνη για τη ρευστότητα και να κινδυνεύει με πρόστιμα αν καθυστερήσει. Το μέτρο πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα».

Παρά τις ενστάσεις, το νησί κατέγραψε θετικά αποτελέσματα. Όπως εξηγεί ο κ. Βογιατζής, η μικρή επιβράδυνση στις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών περιορίστηκε στις διήμερες επισκέψεις, χωρίς να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναπτύσσονται δυναμικά εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως η ορνιθοπαρατήρηση, με τη Σκάλα Καλλονής να προσελκύει δεκάδες επισκέπτες κάθε εβδομάδα αυτή την περίοδο για το εντυπωσιακό μεταναστευτικό πέρασμα των πουλιών από τη Ρωσία προς την Αφρική. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 300 επισκέπτες κάθε εβδομάδα έρχονται από Αγγλία Γαλλία Γερμανία για το λόγο αυτό.



Στην παρέμβαση του στο ΤΝ, ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων του νησιου κάνει και ειδική αναφορά στην έλλειψη επενδυτικών κινήτρων στη Λέσβο τονίζοντας ότι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με 30.000 κλίνες –όσες περίπου και η Σαντορίνη– εξακολουθεί να στερείται επενδυτικών κινήτρων. «Η απουσία ουσιαστικών εξαγγελιών για τον τουρισμό από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικά περιβάλλον, η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει πιο ενεργά τον ελληνικό τουρισμό και ιδιαίτερα νησιά όπως η Λέσβος», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο κ. Βογιατζής.