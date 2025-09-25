Η Χίος «δωρίζει» μέρες διακοπών τον Οκτώβριο – Νέα καμπάνια με 3+1 προσφορά
25 Sep 2025, 06:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
- Γράφει η Χριστίνα Κουσουνή
Μια πρωτοβουλία που στοχεύει να παρατείνει το καλοκαίρι και να κρατήσει ζωντανή την τουριστική κίνηση και μετά τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε στη Χίο. Με κοινή δράση ξενοδοχεία, εστίαση και ενοικιάσεις αυτοκινήτων προσφέρουν έξτρα παροχές σε όσους επισκεφθούν το νησί τον Οκτώβριο.
Η καμπάνια «Endless Chios Summer 3plus+1» φέρνει για δεύτερη φορά συντονισμένα στον ίδιο δρόμο επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της φιλοξενίας. Το σχήμα είναι απλό: όσοι επιλέξουν να κλείσουν τρεις διανυκτερεύσεις σε συμμετέχοντα καταλύματα, κερδίζουν μία επιπλέον, ενώ το ίδιο ισχύει και για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης δίνουν έκπτωση 15% στους πελάτες τους.
Την πρωτοβουλία «τρέχουν» ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χίου, Παναγιώτης Λεγάτος, και ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος.
Όπως δηλώνει στο «Tornos News» ο κ. Λεγάτος, «το Επιμελητήριο Χίου στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου και τον μήνα Οκτώβριο με το 3 συν 1. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η Χίος μπορεί να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες πέρα από τους θερινούς μήνες, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φύση και την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων της».
Παράλληλα, τόνισε ότι η παράταση της σεζόν αποτελεί στρατηγικό στόχο για την τοπική οικονομία, καθώς ενισχύει την επισκεψιμότητα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και στηρίζει την απασχόληση. «Η Χίος έχει όλα τα εχέγγυα να καθιερωθεί ως προορισμός τεσσάρων εποχών και το Επιμελητήριο θα βρίσκεται πάντα αρωγός σε κάθε δράση που συμβάλλει σε αυτόν τον σκοπό», σημείωσε χαρακτηριστικά.
- Η πρωτοβουλία στέλνει το μήνυμα ότι η Χίος δεν είναι μόνο καλοκαιρινός προορισμός, αλλά ένα νησί που αξίζει να ανακαλυφθεί όλες τις εποχές του χρόνου.
