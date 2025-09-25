Κέρκυρα: Επικαιροποίηση μελέτης τουριστικού καταφυγίου Κυρά Δικιά

Προχωρούν οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση προκαταρκτικής μελέτης τουριστικού καταφυγίου Κυρά Δικιά στην Κέρκυρα με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΙΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ.

Να σημειωθεί ότι ο πρώην Δήμος Παρελίων Κερκύρας είχε εκπονήσει ένα Master Plan για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύμπραξης του τότε Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε προκαταρκτική μελέτη για δημιουργία Τουριστικού Καταφυγίου στη νησίδα «Κυρά Δικαία» δυναμικότητας 205 θέσεων.

Η κυριότερη διαφορά των τουριστικών καταφυγίων από τις μαρίνες είναι η μη υποχρεωτική ύπαρξη χερσαίας ζώνης για εναπόθεση, συντήρηση και επισκευή σκαφών και παροχή λοιπών υπηρεσιών.

Στην προμελέτη αυτή παρατίθενται οι κυριότερες παραδοχές και γίνεται μια προκαταρκτική μελέτη βιωσιμότητας αξιοποίησης της εν λόγω περιοχής, και ανάλυση ευαισθησίας ως προς τις κυριότερες παραμέτρους και γίνεται έρευνα των δυνατοτήτων χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου στη νησίδα «Κυρά Δικιά» στις δυτικές ακτές του νησιού.

Η δυτική πλευρά της Κέρκυρας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη φυσική είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι υποβαθμισμένη σε εγκαταστάσεις υποδοχής σκαφών και απέχει από τα δρώμενα του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Οι λόγοι αναζητούνται στη διαμόρφωση της ακτογραμμής και στις καιρικές συνθήκες. Η ακτογραμμή σε ελάχιστες περιπτώσεις διαμορφώνει φυσικούς προστατευμένους όρμους που μπορούν να μετεξελιχθούν σε μαρίνες, καταφύγια ή αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις οι προσβάσεις στις ακτές είναι δύσκολες λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους.

Η δυτική ακτογραμμή προσβάλλεται από ανέμους και κυματισμούς μεγάλου εύρους διευθύνσεων με μεγάλες ενεργές διαδρομές και απαιτείται ισχυρή προστασία για την δημιουργία ζωνών προστασίας για τα περιπλέοντα σκάφη.

Ωστόσο η δυτική ακτή της Κέρκυρας συνιστά τοπίο απαράμιλλου φυσικού κάλλους, με στοιχεία άγριας ομορφιάς σε ορισμένες περιπτώσεις, ικανά να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών του ελληνικού τοπίου. Ο λόγος αυτός εξηγεί την ανάπτυξη σημαντικού ξενοδοχειακού δυναμικού στην περιοχή μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν.

Παράλληλα η εξέταση του φυσικού και ιστορικού τοπίου αποκαλύπτει σημαντικούς πόλους έλξης ποικίλου ενδιαφέροντος στα ενδότερα του νησιού που η προσέγγιση τους από την δυτική του πύλη θα τους καθιστούσε ευκολοπρόσιτους, θα τους αναδείκνυε ως προορισμούς και θα ενεργοποιούσε το τεράστιο δυναμικό τους στην προσέλκυση επισκεπτών.

Οι γύρω περιοχές διαθέτουν τέτοιους πόλους έλξης, ενώ τα σχεδιαζόμενα έργα στην περιοχή μπορούν να αναδείξουν πλουραλισμό στην προσέλκυση επισκεπτών.

Η Κυρά Δικιά είναι στην ουσία ένας βράχος που υψώνεται σε ύψος περίπου 30 μ. από την θάλασσα, με έκταση επιφανείας περίπου 4.000 τ.μ. και περίμετρο 290 μέτρων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την ακτή.

Η επικαιροποίηση της προμελέτης αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο αναζήτησης των δυνατοτήτων δημιουργίας τουριστικού λιμένα (τουριστικού καταφυγίου) για σκάφη αναψυχής στην θέση Κυρά Δικιά. Η δημιουργία τέτοιου λιμένα θα αλλάξει σημαντικά της ισορροπίες στην περιοχή, θα δημιουργήσει βάση για τον ασφαλή περίπλου της Κέρκυρας, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, περιλαμβανομένων ξενοδοχειακών μονάδων υψηλού επιπέδου.

Από την επικαιροποίηση της προμελέτης μελέτης θα καταδειχθεί η ανάγκη για τις μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την χωροθέτηση ζωνών του αγκυροβολίου και του καταφυγίων των τουριστικών σκαφών καθώς και για την έκδοση των οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσης έργα του τουριστικού λιμένα και για τις εγκαταστάσεις αυτού.













