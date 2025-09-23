Τα Ιόνια Νησιά στην τουριστική έκθεση IFTM Top Resa στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFTM Top Resa, που διεξάγεται στο Παρίσι από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, στο Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Η IFTM Top Resa αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές διοργανώσεις στην Ευρώπη, προσελκύοντας περισσότερους από 1.500 εκθέτες από 100 και πλέον χώρες, πάνω από 32.000 επαγγελματίες του τουρισμού και συνολικά 50.000 επισκέπτες.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει το παρών ως συνεκθέτης στο Εθνικό Περίπτερο του ΕΟΤ, προβάλλοντας τη μοναδική τουριστική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων. Η γαλλική αγορά θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς οι επισκέπτες από τη Γαλλία αποτελούν παραδοσιακή δεξαμενή τουριστών για την περιοχή, με ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και τη γαστρονομία των Επτανήσων.

Στο πλαίσιο της παρουσίας στο Παρίσι, ο κ. Τρεπεκλής είχε σημαντικές συναντήσεις με φορείς και παράγοντες του τουρισμού. Μεταξύ αυτών η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά, ο Έλληνας Πρέσβης στη Γαλλία, Αντώνης Αλεξανδρίδης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Παράλληλα, είχε επαφές με Επτανήσιους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων δήλωσε χαρακτηριστικά:«Η στρατηγική μας εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας των Ιονίων Νήσων σε διεθνείς αγορές με ισχυρό προφίλ. Η γαλλική αγορά είναι για εμάς σημείο αναφοράς, καθώς συνδέεται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και πολιτισμού. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες, φιλοδοξούμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το τουριστικό μας αποτύπωμα, προβάλλοντας τα Ιόνια ως έναν προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, ποιότητα και βιωσιμότητα».

Η στρατηγική εξωστρέφειας θα συνεχιστεί και το 2026, με την Περιφέρεια να έχει ήδη προγραμματίσει συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial du Tourisme Paris (12–15 Μαρτίου 2026). Παράλληλα, σχεδιάζεται σειρά εκδηλώσεων και δράσεων τουριστικής προβολής στην «Πόλη του Φωτός», καθώς και μια διαφημιστική καμπάνια με εικόνες από τα Ιόνια Νησιά σε δεκάδες ταξί του Παρισιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διείσδυση στη γαλλική αγορά.