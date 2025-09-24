Σκιάθος: Διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας στην πράξη

Η Σκιάθος αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε παράδειγμα προορισμού χωρίς αποκλεισμούς, συνδυάζοντας τη φιλοξενία με την κοινωνική ευαισθησία και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Προς επίρρωση τούτου και η πρόσφατα στη συνάντηση του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα με την . Patrycja Franczak και τον σύζυγό της Roberto Wills Lambathakis, οι οποίοι επισκέφθηκαν για δεύτερη φορά το νησί, επισημαίνοντας ότι η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία, καθώς η Σκιάθος ξεχωρίζει για τον σεβασμό που δείχνει στους επισκέπτες με κινητικά προβλήματα.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου σε ανάρτηση του υπογραμμίζει ότι η προσβασιμότητα δεν αποτελεί θεωρητικό στόχο, αλλά είναι ήδη κομμάτι της καθημερινότητας, τονίζοντας πως η ενίσχυσή της δεν περιορίζεται σε τεχνικά έργα, αλλά σηματοδοτεί μια κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή νοοτροπίας. «Με συνέπεια και όραμα υλοποιούμε πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών με αναπηρίες και ταυτόχρονα καθιστούν το νησί ελκυστικότερο για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως αναγκών ή ιδιαιτεροτήτων», ανέφερε ο Δήμαρχος προσθέτοντας πως αν και πολλά απομένουν να γίνουν, ο Δήμος είναι υπερήφανος για τα βήματα προόδου που έχουν επιτευχθεί.

Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) συμπεριέλαβε τον Δήμο Σκιάθου στον Οδηγό Καλών Πρακτικών για την Προσβασιμότητα, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 και παρουσιάζει 25 παγκόσμια παραδείγματα προορισμών, υποδομών και επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία, τη συμπερίληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Παράλληλα, η Σκιάθος ήταν ο μοναδικός Δήμος που συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο «Tourism for All» του UNWTO, τον Νοέμβριο του 2023 στο Σαν Μαρίνο, αναγνωρίζοντας την προσβασιμότητα όχι μόνο ως ηθική υποχρέωση αλλά και ως επιχειρηματική ευκαιρία.

Με συγκεκριμένες δράσεις, η Σκιάθος έχει εντάξει την προσβασιμότητα στον πυρήνα της ανάπτυξής της: λειτουργεί σύγχρονη δημοτική συγκοινωνία με λεωφορεία κατάλληλα για άτομα με κινητικά προβλήματα, τέσσερις παραλίες διαθέτουν το σύστημα Seatrac που επιτρέπει αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ από το 2020 το νησί συμμετέχει στην πλατφόρμα ExtraMilers, ως ένα από τα πρώτα πέντε νησιά της χώρας που προωθούν τον προσβάσιμο τουρισμό.

Σε συνεργασία με την οργάνωση Paths of Greece έχει διαμορφωθεί δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών προσαρμοσμένων στις ανάγκες όλων, με ειδική μέριμνα για προσβάσιμη διαδρομή στις Κουκουναριές και νέα γέφυρα στην ίδια περιοχή. Τέλος, ο Δήμος έχει προχωρήσει στην κατασκευή ραμπών σε δημόσιους χώρους, σχολεία και δημοτικά κτίρια, ενώ ακόμη και στο υπό αναστήλωση Μεσαιωνικό Κάστρο έχει προβλεφθεί μέριμνα για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.