Συνάντηση στα Χανιά Αντιπεριφερειαρχών με τη Γενική Πρόξενο της Βρετανίας σε Ελλάδα και Κύπρο
23 Sep 2025, 16:49 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συνάντηση γνωριμίας με τη Γενική Πρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας σε Ελλάδα και Κύπρο, Alexandra Gregory είχε στο γραφείο του στα Χανιά ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Κώτσογλου και η Υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη, Αριστέα Χουρδάκη. Κεντρικά ζητήματα της συζήτησης αποτέλεσαν η Πολιτική Προστασία, η σύνδεση τουρισμού και ασφάλειας, καθώς και οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι «η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και η συνεργασία με θεσμικούς φορείς ενισχύει ακόμη περισσότερο την κοινή προσπάθεια για μια Κρήτη ασφαλή και ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις».
Επεσήμανε, ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί την αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με κοινό στόχο την ενημέρωση και ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Μεγάλης Βρετανίας στο νησί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού δήλωσε ότι «η Μεγάλη Βρετανία, μαζί με την Γερμανία, αποτελούν τις δύο βασικές χώρες – αγορές στήριξης της Κρήτης, στο τουριστικό επίπεδο. Οι Βρετανοί επισκέπτες, πλησιάζουν το 1.000.000 στην Κρήτη ενώ είναι τα τελευταία χρόνια η πρώτη αγορά στην Π.Ε. Χανίων. Έτσι, οι σχέσεις μας με την Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Προξενείο είναι διαχρονικά άριστες αφού μας ενώνει ο κοινός στόχος της ανάπτυξης των δύο πλευρών σε κάθε συνεργατικό επίπεδο».
