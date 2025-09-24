12 δράσεις τουρισμού-πολιτισμού για την ανάδειξη νέων εμπειριών στην Αθήνα
24 Sep 2025, 09:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Τη διοργάνωση 12 δράσεων τουρισμού-πολιτισμού μεχρι και τα τέλη της χρονιάς, για την ανάδειξη νέων εμπειριών στην Αθήνα που θα δημιουργηθούν από την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της πόλης ανέλαβε, με απευθείας ανάθεση, η εταιρία GOOD KARMA AGENCY από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Το κόστος υλοποίησης της σχετικής σύμβασης ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μείον των νόμιμων κρατήσεων.
Οι δράσεις είναι οι ακόλουθες...
- Συναυλία & Μουσική Δημιουργία, με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μείον των νόμιμων κρατήσεων.
- 2, μικρότερης δυναμικής, μουσικές δράσεις, με προϋπολογισμό 10.000 ευρώ,
- 3 (επαναλαμβανόμενα-ίδιας θεματικής) Θεατρικά εργαστήρια, με προϋπολογισμό 3.000 ευρώ
- 4 βιωματικές δράσεις πολιτισμού με τη συμμετοχή του κοινού, με προϋπολογισμό 2.000 ευρώ
- 6 Fitness & well-being workouts, με προϋπολογισμό 1.800 ευρώ
- Βιωματικές δράσεις (Ποδηλατική βόλτα, Εικαστική δράση, «Πετάλι και Χρώματα», Εκδήλωση Ανακύκλωσης & Δημιουργίας, Ελεύθερα μαθήματα Skate & Roller) με προϋπολογισμό 5.200 ευρώ
- Κινηματογραφικές προβολές στην οδό Αθηνάς, με προϋπολογισμός 3.000 ευρώ
- Cool Crips: Redefining Disability με προϋπολογισμό 2.000 ευρώ
- 2 καλλιτεχνικές δράσεις Κόμιξ (Comic Workshops) με προϋπολογισμό 2.000 ευρώ
- «Δεν Είναι Καν Κουίζ» με τον Αντώνη Βαβαγιάννη, με προϋπολογισμό 1.000 ευρώ
- Δημιουργία κουίζ, με προϋπολογισμό 1.000 ευρώ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Μουσικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ.
