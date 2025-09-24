Σαμοθράκη: Καινοτόμο έργο διαχείρισης νερού για την ασφάλεια και ανάπτυξη του νησιού

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την εκπόνηση μελέτης ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισης της περίσσειας και έλλειψης νερού στο νησί. Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της χρόνιας ανισορροπίας στους υδάτινους πόρους, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές για την ταμίευση όμβριων και επιφανειακών υδάτων, τα οποία κατά τους χειμερινούς μήνες χάνουνται ανεκμετάλλευτα προς τη θάλασσα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη δυναμική διαχείριση τόσο των πλημμυρικών φαινομένων όσο και των περιόδων λειψυδρίας, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του νησιού, με οφέλη σε γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό και γενικότερα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη με αντίστοιχα παραδοτέα. Στο πρώτο μέρος, θα δημιουργηθεί μητρώο χειμάρρων με ιεράρχηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας, θα πραγματοποιηθεί οριζοντιογραφική αποτύπωση με UAV και καθορισμός ζωνών προστασίας, ενώ θα αναπτυχθούν τοπικά προγνωστικά μετεωρολογικά και υδρολογικά μοντέλα για τους χειμάρρους, συνοδευόμενα από προτάσεις ορεινής υδρονομίας βασισμένες σε ψηφιακά εργαλεία.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορά την εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος του νησιού σε όλες τις χρήσεις – οικιακή, τουριστική, γεωργική και κτηνοτροφική – και την πρόβλεψη των αναγκών νερού σε ορίζοντα δεκαετίας. Θα υπολογιστεί το υδατικό ισοζύγιο ανά λεκάνη απορροής, καθώς και η συνεισφορά κάθε λεκάνης στο επιφανειακό και υπόγειο υδατικό αποθεματικό, ενώ θα προταθούν έργα επιφανειακής υδρομάστευσης που συνδυάζουν την υδατοβελτιωτική και αντιπλημμυρική προστασία.

Το έργο αναμένεται να θέσει τη Σαμοθράκη σε νέα τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας ασφάλεια στους κατοίκους, διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής τους, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του νησιού για επισκέπτες και επιχειρηματικές δραστηριότητες και προωθώντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων.













