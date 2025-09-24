Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Χαλκίδας και της Κέας

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες της Χαλκίδας και της Κέας, στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.

Προσβάσιμες παραλίες στη Χαλκίδα

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Χαλκιδέων που αφορά στις 3 παραλίες Αστέρια, Συκιές, Αλυκές Λευκαντί. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 279.999,98 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στην Κέα

Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Κέας που αφορά στις 3 παραλίες Παραλία Κορησσίας, Παραλία Οτζιά, Παραλία Ποϊσσών. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 191.251,50 ευρώ.













