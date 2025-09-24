Χανιά: Ρομαντική κωμωδία γερμανικής παραγωγής γυρίζεται στην παλιά πόλη

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Η παλιά πόλη των Χανίων μετατρέπεται σε φυσικό σκηνικό γερμανικής ταινίας με τίτλο «Alt, ledig, findet – Old, single, finds», που φέρνει την ατμόσφαιρα της ρομαντικής κωμωδίας στο ιστορικό κέντρο της Κρήτης. Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν από 30 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου, σε εμβληματικά σημεία των Χανίων και της Απτέρας, δίνοντας μια ακόμα διεθνή προβολή στον τόπο.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη Gitta Sänger, την οποία υποδύεται η δημοφιλής ηθοποιός Saskia Vester. Η ηρωίδα, που είχε προγραμματίσει τις καθιερωμένες διακοπές της στη Μαγιόρκα με τον γιο της, βρίσκεται απρόσμενα στην Κρήτη. Εκεί, ανάμεσα σε ένα γκρουπ ερωτευμένων σινγκλ άνω των 60, ξεκινά ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης, με φόντο τα χρώματα και τη ζωντάνια της κρητικής γης.

Ποια σημεία θα πρωταγωνιστήσουν

Η ταινία αξιοποιεί τοπία και μνημεία που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική και τη γοητεία των Χανίων:

-Σουρμελή 24: στον εξωτερικό χώρο των γραφείων του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της ΕΦΑ Χανίων, που μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα, όπου ο πρωταγωνιστής πηγαίνει για να διαμαρτυρηθεί.

-Ακτή Ενώσεως – Νεώρια: Πέρασμα με Vespa μπροστά από τα εμβληματικά κτήρια.

-Μόλος – Μεγάλο Αρσενάλι: Δύο ηθοποιοί συζητούν με φόντο το ιστορικό μνημείο.

-Διαδρομή προς τον Φάρο: Πέντε τουρίστες συνομιλούν, με εναέριες λήψεις μέσω drone.

-Φάρος Χανίων: Συζητήσεις με φόντο το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης.

-Ακτή Κουντουριώτη – Φρούριο Φιρκά: Πέρασμα με Vespa μπροστά από το ενετικό φρούριο.

-Γυαλί Τζαμισί: Σκηνές με τουρίστες μπροστά από το οθωμανικό τέμενος.

-Οδός Σήφακα: Κινηματογράφηση περάσματος με Vespa σε ένα από τα πιο γραφικά στενά.

-Οδός Καλλινίκου Σαρπάκη: Τουρίστες θαυμάζουν την παλιά πόλη.

-Σκάλες Θεοφάνους και πλατεία Αγ. Μάρκου: Τρεις ηθοποιοί συνομιλούν σε χαρακτηριστικό σημείο της παλιάς πόλης.

-Θέατρο Αρχαίας Απτέρας: Δύο τουρίστες μιλούν για την ιστορία του μνημείου, ενώ κομπάρσοι περιηγούνται στον χώρο.Η κινηματογραφική παραγωγή φέρνει στα Χανιά όχι μόνο συνεργεία και ηθοποιούς, αλλά και ένα νέο αφήγημα για τον προορισμό: την εικόνα μιας πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει ιστορίες αγάπης, κωμωδίας και ζωής.

Κινηματογράφος και τουρισμός

Με τη γοητευτική παλιά πόλη ως σκηνικό, τα Χανιά ακολουθούν τα βήματα άλλων προορισμών που επενδύουν στον κινηματογραφικό τουρισμό. Οι εικόνες της πόλης μέσα από τη ματιά των δημιουργών αναμένεται να ταξιδέψουν σε διεθνές κοινό, προσελκύοντας επισκέπτες που θα θελήσουν να ζήσουν από κοντά όσα βλέπουν στην οθόνη.













