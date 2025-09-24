Τριφυλία | Επείγουσα αντιμετώπιση της διάβρωσης στην Παραλία Καλού Νερού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας αποφάσισε την εκπόνηση νέας επικαιροποιημένης μελέτης και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης στην παραλία Καλού Νερού. Σύμφωνα με τα μέλη του συμβουλίου, η παραλία υφίσταται σοβαρή διάβρωση τα τελευταία χρόνια, λόγω των έντονων κυματισμών, με αποτέλεσμα την υποχώρηση της ακτής, την αποκάλυψη βράχων και τη σημαντική μείωση της αμμώδους έκτασης.

Η περιοχή αποτελεί έναν από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου, με περισσότερες από 800 κλίνες σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Η παραλία εξυπηρετεί επισκέπτες από την Τοπική Κοινότητα, τις Δημοτικές Ενότητες Αυλώνας, Αετού και Δωρίου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ήρας. Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την επισκεψιμότητα.

Το φαινόμενο της διάβρωσης συνοδεύεται από επικίνδυνες συνθήκες για τους λουόμενους, καθώς η ακτή έχει γίνει απότομη, δυσχεραίνοντας την έξοδο από τη θάλασσα και προκαλώντας περιστατικά πνιγμών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ήδη τεκμηριώσει το πρόβλημα από το 2009, ενώ υπάρχει και μελέτη αποκατάστασης, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, που όμως χρήζει επικαιροποίησης.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση οφείλεται σε αλλαγές διοίκησης και στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, το οποίο όμως δεν απαγορεύει παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης ακτών. Το έργο κρίνεται κρίσιμο για την ασφάλεια των λουόμενων, την προστασία των παράλιων δρόμων και των κατοικιών, καθώς και για τη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η εκπόνηση νέας μελέτης θα διασφαλίσει τον έλεγχο της διάβρωσης με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ένταξη των έργων στο φυσικό και λειτουργικό περιβάλλον της περιοχής και την επιλογή της πλέον οικονομικής λύσης, με στόχο την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάβρωση των ακτών δεν αποτελεί μόνο φυσικό φαινόμενο, αλλά και σοβαρή πρόκληση για τις τουριστικές περιοχές. Καθώς τα κύματα και οι ανέμοι υποχωρούν την ακτογραμμή, οι αμμουδιές μειώνονται και η παραλία χάνει μέρος της φυσικής της ομορφιάς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την επισκεψιμότητα και την οικονομία των γύρω κοινοτήτων.

Σε περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος, η προστασία της ακτής δεν είναι μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και επένδυση στη βιωσιμότητα και τη φήμη της περιοχής ως προορισμού. Έργα που αντιμετωπίζουν τη διάβρωση με σεβασμό στο φυσικό τοπίο διασφαλίζουν την ασφάλεια των λουόμενων και τη διατήρηση της ταυτότητας της παραλίας, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική εμπειρία.













