Διάκριση για το «Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης» στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων
23 Sep 2025, 10:41 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Μια σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Χανίων στα BITE Awards 2025, κερδίζοντας το Silver Award στην κατηγορία Most Innovative ICT Project για το έργο «Έξυπνο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του θεσμού που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση βυθιζόμενων υδραυλικών μπαρών σε καίρια σημεία της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα, με στόχο τον έλεγχο της πρόσβασης οχημάτων, την προστασία του ιστορικού ιστού και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της πράξης «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις».
Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε:«Το συγκεκριμένο έργο προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για την πόλη, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και πιο οργανωμένη κυκλοφορία στην Παλιά Πόλη και το Ενετικό Λιμάνι. Παράλληλα, προστατεύει το μνημείο και τον δημόσιο χώρο, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ δημιουργεί και μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τεκμηριωμένη αστική πολιτική».
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τάσος Αλόγλου, σημείωσε: «Η διάκριση αναγνωρίζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τον πιο εμβληματικό χώρο της πόλης, αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες προς όφελος όλων».
