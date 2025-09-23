Δήμος Θάσου: Ψήφισμα για τη μείωση του ΦΠΑ και ενίσχυση των υποδομών

Ο Δήμος Θάσου προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος, με αιχμή τη μείωση του ΦΠΑ και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εισήγηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος παρουσίασε εκτενώς τη θέση της Δημοτικής Αρχής για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, όχι μόνο τοπικά, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Ακολουθεί η εισήγηση του προέδρου:

«Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας συζήτησης περί άνισης μεταχείρισης της Θάσου στο ζήτημα του ΦΠΑ και εξαίρεσης της από τα ανακοινωθέντα, από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν λίγες ημέρες. Ωστόσο, ξεκινώντας από την πραγματικότητα, ας παραδεχθούμε ότι το εν λόγω μέτρο αφορούσε σε ακριτικά νησιά. Και οι λόγοι θέσπισης και εφαρμογής του είναι διαφορετικοί των δικών μας αναγκών.

Ομοίως, η Θάσος ΔΕΝ είναι ακριτικό νησί. Ομοίως, η Θάσος δεν είναι Λέσβος με την ύπαρξη δομών και μεταναστών. Ομοίως, η Θάσος δεν είναι Σαμοθράκη με ζωτικής σημασίας προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Ομοίως, η Θάσος δεν είναι Χάλκη, Τήλος ἡ και Νίσυρος. Και κανένα εκ των ανωτέρω νησιών μπορεί να θεωρηθεί βασικός ανταγωνιστής της Θάσου παρά τις ξεχωριστές ομορφιές που διαθέτει καθένα από αυτά ιδιαίτερα. Η Θάσος είναι ένα νησί με ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με κατακόρυφη άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας και με πέραν του 1.000.000 επισκέπτες. Η ακρίβεια, βέβαια, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και για το λόγο αυτό εμείς προτείνουμε η μείωση του ΦΠΑ σε καύσιμα, τρόφιμα και είδη βασικής ανάγκης να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε όλη τη χώρα.

Τότε, πιθανόν, να μπορέσει ο καταναλωτής, ο απλός πολίτης, να δει ουσιαστική μεταβολή στις τιμές των ως άνω προϊόντων. Στη Θάσο έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Θάσος, όμως, χρειάζεται πολλά ακόμη. Χρειάζεται ένα συγκροτημένο σχέδιο πορείας με συγκεκριμένη στόχευση. Χρειάζεται διάθεση κονδυλίων για την αναβάθμιση των υποδομών της. Χρειάζεται συλλογική δουλειά με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Η Διοίκηση του Δήμου καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση και να σταλεί ψήφισμα προς την Κεντρική Κυβέρνηση ζητώντας:

-Μείωση του ΦΠΑ σε καύσιμα, τρόφιμά και βασικά είδη ανάγκης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε όλη τη χώρα, και ιδιαίτερα σε όλα τα νησιά.

-Επιτάχυνση των διαδικασιών εγκρίσεων χρηματοδοτήσεων έργων υποδομών του Δήμου της Θάσου (σχολικά κτίρια, βιολογικός Πρίνου, αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι του Λιμένα της Θάσου).

-Έγκριση αυξημένου αριθμού μόνιμου προσωπικού στο Δήμο της Θάσου.

-Θέσπιση φορολογικής κλίμακας με συντελεστές φορολογίας που θα αυξάνουν το εισόδημα του επαγγελματία καταργώντας στην πράξη την οποιαδήποτε φοροδιαφυγή.

-Άμεση ανέγερση κατοικιών για υπαλλήλους από το Δημόσιο σε οικόπεδα που θα παραχωρηθούν, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό, από το Δήμο της Θάσου.

-Άμεση ανέγερση κατοικιών για νέα ζευγάρια από το Δημόσιο σε οικόπεδα που θα παραχωρηθούν, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό, από το Δήμο της Θάσου.

-Χρηματοδότηση του Δήμου της Θάσου για εκπόνηση μελετών για Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

-Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε τουρισμό και μεταφορές ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερο το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος, ευθυγραμμιζόμενοι με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΤΕ και της ΠΟΞ.

Η Θάσος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχουμε υποχρέωση να επιλέξουμε το σωστό δρόμο. Και αυτό επιτυγχάνεται με πολιτικό λόγο και λύσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της εσωστρέφειας και της μεμψιμοιρίας. Απαιτείται όλοι μαζί να λειτουργούμε σαν μια γροθιά με προσπάθειες συλλογικές και όχι ατομικές. Ἡ Διοίκηση του Δήμου, με την κοινωνία στο πλευρό μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπεύθυνα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις, με σχέδιο και πρόγραμμα για μια Θάσο καλύτερη για όλους».













