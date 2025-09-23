Δήμος Βέλου-Βόχας: Απαγόρευση χρήσης νερού για πισίνες

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας (Κορινθίας) προχώρησε στην έγκριση ενός νέου Κανονισμού Ύδρευσης, που ορίζει με λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Σκοπός του κανονισμού είναι η ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού, το οποίο θεωρείται κοινωνικό αγαθό που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η επάρκεια του για όλους τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού ύδρευσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η πλήρωση πισίνων και η άρδευση κήπων, το πότισμα αγροτεμαχίων και καλλιεργειών, καθώς και το γέμισμα δεξαμενών άρδευσης. Η εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση των αποθεμάτων νερού του Δήμου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω, ο Δήμος προβλέπει άμεση διακοπή της υδροδότησης προς τον παραβάτη, αφαίρεση του υδρομέτρου και επιβολή προστίμων. Το ύψος των προστίμων καθορίζεται από ειδική Τριμελή Επιτροπή Θεμάτων Ύδρευσης, η οποία έχει οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο και διενεργεί επιτόπιες αυτοψίες για την επιβεβαίωση των παραβάσεων. Το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στις 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον των παραβατών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Παράλληλα, ο Κανονισμός καθορίζει ανώτατα όρια κατανάλωσης νερού για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Για οικίες με μέσο αριθμό μελών, το όριο έχει οριστεί στα 150 κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο, με δυνατότητα εξαίρεσης για πολύτεκνες ή πολυμελείς οικογένειες. Για καταστήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, το ανώτατο όριο είναι 900 κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο. Στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί σημαντικό κλάδο για την περιοχή, το όριο κατανάλωσης για ξενοδοχεία, ξενώνες και κάμπινγκ ορίζεται στα 300 κυβικά μέτρα ανά εξυπηρετούμενο δίκλινο δωμάτιο ανά εξάμηνο.

Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Η πρώτη φορά προβλέπει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί πέραν του ορίου. Στη δεύτερη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται σε πενταπλάσιο της επιπλέον ποσότητας. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, ο Δήμος έχει δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών από τον καταναλωτή.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση και παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή και προστασία του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών κανόνων και η επιβολή κυρώσεων στοχεύουν στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση κατέχει ο τουριστικός τομέας.

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ύδρευσης έρχεται να προσαρμόσει την περιοχή στις ανάγκες μιας πιο αυστηρής διαχείρισης των φυσικών πόρων, σε μια περίοδο που η πίεση στους υδάτινους πόρους αυξάνεται, τόσο από το ευμετάβλητο κλίμα, όσο και από την αυξανόμενη ζήτηση.













