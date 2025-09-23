Δήμος Βέλου-Βόχας: Απαγόρευση χρήσης νερού για πισίνες
23 Sep 2025, 07:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας (Κορινθίας) προχώρησε στην έγκριση ενός νέου Κανονισμού Ύδρευσης, που ορίζει με λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Σκοπός του κανονισμού είναι η ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού, το οποίο θεωρείται κοινωνικό αγαθό που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η επάρκεια του για όλους τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού ύδρευσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η πλήρωση πισίνων και η άρδευση κήπων, το πότισμα αγροτεμαχίων και καλλιεργειών, καθώς και το γέμισμα δεξαμενών άρδευσης. Η εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση των αποθεμάτων νερού του Δήμου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω, ο Δήμος προβλέπει άμεση διακοπή της υδροδότησης προς τον παραβάτη, αφαίρεση του υδρομέτρου και επιβολή προστίμων. Το ύψος των προστίμων καθορίζεται από ειδική Τριμελή Επιτροπή Θεμάτων Ύδρευσης, η οποία έχει οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο και διενεργεί επιτόπιες αυτοψίες για την επιβεβαίωση των παραβάσεων. Το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στις 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον των παραβατών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Παράλληλα, ο Κανονισμός καθορίζει ανώτατα όρια κατανάλωσης νερού για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Για οικίες με μέσο αριθμό μελών, το όριο έχει οριστεί στα 150 κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο, με δυνατότητα εξαίρεσης για πολύτεκνες ή πολυμελείς οικογένειες. Για καταστήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, το ανώτατο όριο είναι 900 κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο. Στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί σημαντικό κλάδο για την περιοχή, το όριο κατανάλωσης για ξενοδοχεία, ξενώνες και κάμπινγκ ορίζεται στα 300 κυβικά μέτρα ανά εξυπηρετούμενο δίκλινο δωμάτιο ανά εξάμηνο.
Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Η πρώτη φορά προβλέπει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί πέραν του ορίου. Στη δεύτερη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται σε πενταπλάσιο της επιπλέον ποσότητας. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, ο Δήμος έχει δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών από τον καταναλωτή.
Ο κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση και παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή και προστασία του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών κανόνων και η επιβολή κυρώσεων στοχεύουν στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση κατέχει ο τουριστικός τομέας.
Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ύδρευσης έρχεται να προσαρμόσει την περιοχή στις ανάγκες μιας πιο αυστηρής διαχείρισης των φυσικών πόρων, σε μια περίοδο που η πίεση στους υδάτινους πόρους αυξάνεται, τόσο από το ευμετάβλητο κλίμα, όσο και από την αυξανόμενη ζήτηση.
διαβάστε ακόμα
- Η νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου | Τι λέει στο Τ.Ν. ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θ Μιχελόγγονας 23/09 | 06:46
- Δήμος Θάσου: Ψήφισμα για τη μείωση του ΦΠΑ και ενίσχυση των υποδομών 23/09 | 07:33
- Πώς θα αποσυμφορηθεί το ιστορικό λιμάνι της Ναυπάκτου 23/09 | 07:23
- 7ος Δίβρις HardTrailRace: Η Λαμπεία στο επίκεντρο του ορεινού τρεξίματος και του αθλητικού τουρισμού 23/09 | 07:05
- Συναυλίες αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη σε Χανιά και Ηράκλειο 22/09 | 15:28
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην Καλαμάτα με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 22/09 | 15:16
- Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην οδό Αθηνάς - 20.000 επισκέπτες 22/09 | 11:20
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας 22/09 | 06:25
- Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20/09 | 06:08
- Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα 22/09 | 06:20
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Έλληνας που αναλαμβάνει το φιλόδοξο σχέδιο της United Hospitality Management 22.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 2 Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 3 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην Καλαμάτα με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Συναυλίες αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη σε Χανιά και Ηράκλειο 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού 22.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Οι Κύπριοι επιλέγουν Ελλάδα για διακοπές - Press Trip Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα 22.09.2025 | ΕΟΤ
- 9 Νέα ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό - Άλμα στη μέση δαπάνη και 18,4 εκατ. τουρίστες το 7μηνο 22.09.2025 | ΜΕΛΕΤΕΣ
- 10 Στην Κοπεγχάγη η ηγεσία της HOTREC - συναντήσεις με κορυφαίους τουριστικούς παράγοντες της Δανίας 22.09.2025 | ΞΕΕ