Τα Βόρεια Τζουμέρκα σε ντοκιμαντέρ της ιταλικής τηλεόρασης RAI

Η ορεινή γοητεία και η πολιτιστική κληρονομιά των Βόρειων Τζουμέρκων περνούν στη μικρή οθόνη, μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAI. Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων συμμετέχει στην παραγωγή, η οποία θα γυριστεί σε συνεργασία με την εταιρεία Arteria Films, με έδρα τη Ρώμη, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων υψηλών προδιαγραφών με διεθνή απήχηση.

Σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι ο διακεκριμένος Andrea Rovetta, δημιουργός με μακρά πορεία και πολυβραβευμένα έργα που έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 50 διεθνή φεστιβάλ, από το Palm Springs μέχρι το Τόκιο και το Λονδίνο. Η συνεργασία του με τη RAI περιλαμβάνει σειρά δημοφιλών παραγωγών, όπως οι ταξιδιωτικές εκπομπές Linea Verde, Il Provinciale και Geo, ενώ στο ενεργητικό του έχει και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες όπως οι Bulgari και Gucci. Η θεματολογία του εκτείνεται από τη μουσική και την ανθρωπολογία έως τα κοινωνικά ζητήματα και τα ταξίδια, πάντα με έμφαση στη ζωντανή αφήγηση.

Το ντοκιμαντέρ για τα Βόρεια Τζουμέρκα θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση, εστιάζοντας στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στον τόπο και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον τους. Η παραγωγή θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: την προετοιμασία με την επιλογή τοποθεσιών και την επαφή με τους κατοίκους, τα γυρίσματα που θα καταγράψουν σκηνές και αφηγήσεις από την καθημερινότητα, και τη φάση της επεξεργασίας του υλικού για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οπτικοακουστικού έργου.

Σύμφωνα με τον δήμο, η συμμετοχή του στη διαδικασία αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη. Μέσα από την προβολή του ντοκιμαντέρ στη RAI αλλά και στα ψηφιακά κανάλια διανομής, τα Βόρεια Τζουμέρκα θα συστηθούν σε ένα διεθνές κοινό, ενισχύοντας το τουριστικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, η τοπική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί από την αυξημένη επισκεψιμότητα, ενώ η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής θα αναδειχθεί με τρόπο αυθεντικό και υψηλής αισθητικής.













