Πώς θα αποσυμφορηθεί το ιστορικό λιμάνι της Ναυπάκτου

Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης στη Βαρειά επιδιώκουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Ναυπακτίας και ήδη έχουν κινήσει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ναύπακτο. Σκοπός του έργου είναι αποσυμφόρηση και η ανάδειξη του ιστορικού λιμανιού της Ναυπάκτου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ικανοποιητική υποδομή για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, μέσω ενός έργου αρμονικά ενταγμένου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ναυπάκτου.

Η ανάδειξη του κορυφαίου ιστορικά και πλέον αναγνωρίσιμου μνημείου της πόλη της Ναυπάκτου που συμπεριλαμβάνεται στις πολιτιστικές διαδρομές εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού , ξεκίνησε με την Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος του Ενετικού Λιμένα Ναυπάκτου.

Η περιοχή της Ναυπάκτου δεν συμπεριλαμβάνεται ως προορισμός στο πρόγραμμα των επισκέψεων των διερχόμενων σκαφών αναψυχής λόγω των πρακτικά ανύπαρκτων υποδομών. Αποτέλεσμα της ελλιπούς υποδομής είναι σημαντικός αριθμός τουριστικών σκαφών, μη έχοντας την δυνατότητα ελλιμενισμού και ανεφοδιασμού να απομακρύνεται από τη Ναύπακτο προς άλλους προορισμούς.

Η δημιουργία Λιμενικών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου, έχει ως επιπλέον στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής με την κατασκευή ενός σύγχρονου καταφυγίου , προκειμένου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, να αναβαθμίσει τη Ναύπακτο, ως πόλο έλξης θαλάσσιου τουρισμού.

Με τη δημιουργία της λιμενικής εγκατάστασης τουριστικών σκαφών, η Ναύπακτος θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν στην περιοχή. Με δεδομένη δε τη συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία της λιμενικής εγκατάστασης για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, πετυχαίνοντας τον αρχικό στόχο που είναι η αποσυμφόρηση και η ανάδειξη του ιστορικού λιμανιού της Ναυπάκτου.













