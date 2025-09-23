7ος Δίβρις HardTrailRace: Η Λαμπεία στο επίκεντρο του ορεινού τρεξίματος και του αθλητικού τουρισμού

Στις 28 Σεπτεμβρίου η Λαμπεία Ηλείας, γνωστή και ως Δίβρη, προγραμματίζει να φιλοξενήσει τον 7ο Δίβρις HardTrailRace, μια κορυφαία διοργάνωση ορεινού τρεξίματος που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές. Ο αγώνας, που πραγματοποιείται από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Αθλητικό Σύλλογο Δίβρης, έχει καταφέρει μέσα σε έξι διοργανώσεις να καθιερωθεί ως το σημαντικότερο δρομικό γεγονός της περιοχής, με τον αριθμό των συμμετοχών να ξεπερνά σταθερά τους 250 αθλητές.

Οι δρομείς θα αναμετρηθούν με απαιτητικές διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος της Δίβρης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν αγώνα 32 χιλιομέτρων με θετική υψομετρική διαφορά 2.250 μέτρων, έναν αγώνα 16,8 χιλιομέτρων με υψομετρική 1.070 μέτρων και μία διαδρομή 9,3 χιλιομέτρων με 460 μέτρα υψομετρική. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και παιδικός αγώνας 1,4 χιλιομέτρου, ενισχύοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκκινήσεις είναι προγραμματισμένες από τις 8.30 το πρωί έως τις 11.30, ανάλογα με το μήκος της διαδρομής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμβολή της διοργάνωσης στην τουριστική προβολή της περιοχής είναι καθοριστική. Την εβδομάδα του αγώνα, τα καταλύματα σε Δίβρη, Τριπόταμα, Λειβάρτζι, Πανόπουλο, Φολόη και Λάλα καταγράφουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τα τοπικά κέντρα εστίασης και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν σημαντική τόνωση. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της επισκεψιμότητας, δίνει νέα προοπτική σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή που φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προορισμό αθλητικού και οικοτουρισμού.

Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Δίβρις HardTrailRace υπηρετεί την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους και την εξωστρέφεια της περιοχής. Με τη στήριξη θεσμών και εθελοντών, η διοργάνωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εδραιώνεται στο πανελλήνιο αγωνιστικό καλεντάρι, επιβεβαιώνοντας ότι η Δίβρη έχει πλέον κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη των ελληνικών αγώνων ορεινού τρεξίματος.













