Η νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου | Τι λέει στο Τ.Ν. ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θ Μιχελόγγονας

Γράφει η Χριστίνα Κουσουνή

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην παρουσίαση νέας ταυτότητας τόπου, με στόχο μια πιο ενιαία και εξωστρεφή εικόνα που θα ενισχύσει τη θέση της στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.

Η νέα τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται σε ολοκληρωμένη στρατηγική place branding, η οποία αξιοποιεί διεθνείς πρακτικές και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε οκτώ άξονες: πολιτισμός, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση.

Το λογότυπο αντλεί έμπνευση από το γράμμα «Π» και συνοψίζει με αφαιρετική προσέγγιση τα βασικά χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου, από τον πολιτισμό και τη φύση έως την καινοτομία και την παραγωγική δραστηριότητα. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής και αναγνωρίσιμης εικόνας για την Περιφέρεια.

Η διαμόρφωση της ταυτότητας αποτέλεσε ομαδικό έργο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 πολιτών, καθώς και δεκάδων φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας μέσα από έρευνες, συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα και οδηγίες εφαρμογής.

Όπως σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας στο Tornos News «η Πελοπόννησος εισέρχεται σε μια νέα εποχή με το Place Brand της, ένα εργαλείο εξωστρέφειας και υλοποίησης της συνολικής μας στρατηγικής. Η επιτυχία του βασίζεται στη συνεργασία: κοινωνικοί φορείς, ιδιωτικός τομέας και η Περιφέρεια ενώνονται γύρω από ένα κοινό όραμα. Μαζί διαμορφώνουμε μια εικόνα αυθεντική, βιώσιμη και δυναμική, που μπορεί να εμπνεύσει, να προσελκύσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Ένα μεγάλο ταξίδι που τώρα ξεκινά».

Η νέα τουριστική ταυτότητα φιλοδοξεί να ενισχύσει την εικόνα της Πελοποννήσου, να προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να αποτελέσει εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας.